Nhiều tài xế vi phạm khi bị kiểm tra không những không chấp hành mà còn chửi bới, doạ dẫm, thậm chí hành hung lực lượng chức năng. Dưới con mắt của nhiều người chứng kiến, những người này không khác gì "Chí Phèo" đi xế hộp.

Thời gian gần đây, số vụ chống người thi hành công vụ, nhất là đối với lực lượng cảnh sát giao thông đang có chiều hướng gia tăng. Những hành vi phổ biến có thể kể tới như bỏ chạy, chống đối, bỏ điện thoại ra ghi hình, cố tình gây khó dễ cho lực lượng thực thi công vụ.

Hay mới đây, nhiều tài xế còn "lôi" gia thế hay một mối quan hệ nào đó ra để doạ dẫm, chửi bới, thậm chí hành hung lực lượng chức năng. Dưới con mắt của nhiều người chứng kiến, những người này không khác gì "Chí Phèo" đi xế hộp.

Lái siêu xe Ferrari không biển số, chửi bới CSGT

Vụ việc lùm xùm liên quan đến chiếc siêu xe Ferrari tại TP. HCM vừa xảy ra đã khiến cộng đồng "dậy sóng". Theo đó, vào khoảng 22h55 tối 9/5, tổ công tác 363 thuộc Phòng PC08 (Công an TP. HCM) thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Tại đường Dương Bá Trạc, quận 8, tổ công tác phát hiện ô tô Ferrari lưu thông trên đường nhưng không gắn BKS phía trước nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Đáng nói, khi tổ công tác thông báo lỗi vi phạm, yêu cầu xuất trình giấy tờ các loại thì tài xế tên D không chấp hành mà có lời lẽ xúc phạm, lăng mạ đối với các thành viên tổ công tác.

browser not support iframe.

Tổ công tác khống chế D, thông báo cho Công an phường 1, quận 8 đến hỗ trợ giải quyết. Sự việc đã gây nên ồn ào, khiến nhiều người đi đường, người dân xung quanh tụ tập lại theo dõi, khiến một đoạn đường bị ùn tắc.

Tổ công tác đã lập biên bản hành chính đối với tài xế về các lỗi vi phạm như: “Điều khiển xe không gắn đủ biển số”, “không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ”.

Khi bị khống chế, tài xế la hét, kích động người dân xung quanh tham gia phản ứng. Một thai phụ từ trên xe bước xuống, ngồi ngay trước đầu ô tô để cản trở tổ công tác cẩu xe đưa về trụ sở.

Người phụ nữ còn gọi điện thoại cho một người đàn ông khác tên Nguyễn Vĩnh P (SN 1990, ngụ quận 8) đến hiện trường. Lợi dụng lúc đông người ồn ào, P đã leo lên xe, ngồi ở vị trí lái và chốt cửa từ bên trong, cản trở tổ công tác đưa về về xử lý.

Đến gần 2h sáng 10/5, tài xế D và người phụ nữ mang thai lấy lý do sức khoẻ nên gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện gần đó kiểm tra sức khoẻ. Theo phòng PC08, phía bệnh viện chẩn đoán, tài xế sức khoẻ bình thường nhưng người này đã yêu cầu được nhập viện để nằm theo dõi.

Lái xe Lexus có biển ra vào Bộ Công an thách thức tổ công tác liên ngành

Vào khoảng 10h sáng ngày 6/5, Tổ công tác liên ngành có mặt khu vực cổng bệnh viện C trên phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã nhắc nhở, yêu cầu Phan Khắc C. điều khiển ô tô Lexus RX300 màu trắng, BKS 30G-223.97 di chuyển vì xe này dừng đỗ sai quy định.

Lúc này, trên kính xe Lexus để một biển hiệu giấy ra vào trụ sở 47 Phạm Văn Đồng (Bộ Công an). Đáng nói, khi được nhắc nhở, tài xế C đã thách thức Tổ công tác: "Biết biển số xe này của ai không mà cấm đỗ?", rồi chốt khoá cửa xe, bỏ đi vào phía trong Bệnh viện C.

browser not support iframe.

Lái xe và cũng là chủ nhân đứng tên trong giấy đăng kí xe ô tô Lexus màu trắng mang BKS 30G-223.97 là Phan Khắc C., có địa chỉ thường trú ở khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Làm việc với cơ quan công an sau đó, anh C. thừa nhận mình đã dừng đỗ sai và có những hành vi, thái độ không đúng với Tổ công tác liên ngành. Anh này cho biết, mình không phải là người trong lực lượng công an mà mua tấm biển ra vào trụ sở Bộ Công an trên mạng.

Đỗ xe giữa đường, lái xe là quân nhân ghì cổ đánh CSGT

Vào chiều 21/3, tổ công tác Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) nhận được tin của người đi đường báo tại ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển hướng Ngã Tư Sở có 1 ô tô Camry đỗ giữa ngã tư của đường một chiều, không di chuyển. Tài xế có biểu hiện say xỉn, đang ngủ trong xe. Chiếc xe đỗ giữa ngã tư khá lâu gây cản trở giao thông.

Tài xế say xỉn, ghì cổ CSGT tại cơ quan công an là học viên của Học viện Hậu Cần.

Ngay lập tức, một trung uý CSGT thuộc Đội CSGT số 7 tới yêu cầu tài xế di chuyển, đưa xe vào lề đường và xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tài xế xưng là quân nhân thay vì chấp hành, người này lao vào ghì cổ, tát trung uý CSGT.

Chỉ ít phút sau, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7 có mặt, đưa tài xế cùng ô tô về Công an phường Thanh Xuân Trung để tiến hành làm rõ, xử lý theo quy định. Tài xế được xác định là Lê M.H (SN 1973), đang là học viên Học viện Hậu Cần.

Nam thanh niên lột áo, chửi bới CSGT khi bị chặn xe

Nam thanh niên điều khiển ô tô không những không chấp hành yêu cầu của CSGT mà còn la hét, cởi áo, cầm thanh sắt đòi tấn công lực lượng chức năng.

Theo đoạn clip được ghi lại trên mạng xã hội, vào 14 giờ 40 phút ngày 30/3, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Bình Thuận dừng xe ô tô BKS 61A-465.23 trên QL1A đoạn qua xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc để xử lý hành vi phạm về tốc độ.

Sau khi dừng xe, người thanh niên này không chấp hành yêu cầu kiểm tra mà bất ngờ la hét, tay cầm thanh sắt đòi tấn công lực lượng cảnh sát, vừa cầm điện thoại quay lại clip. Người này sau đó còn cởi trần, lao vào đầu xe tuần tra trong khi vẫn tiếp tục chửi bới.

Việc quậy phá, chửi bới của nam thanh niên chỉ được giải quyết khi lực lượng công an huyện Hàm Thuận Bắc có mặt, áp giải thanh niên này về trụ sở công an xã Hàm Đức. Người nhà của thanh niên này sau đó cho rằng, anh này có dấu hiệu bất thường về tâm thần.

Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, cô gái chửi công an "bố mày là công an phường đấy"

Không chỉ với nam giới, những nữ "Chí phèo" còn xuất hiện ngoài đường với nhiều hành vi, thái độ hết sức khiếm nhã khiến những người chứng kiến chỉ biết "lắc đầu" ngao ngán.

Vào sáng ngày 30/4, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đi xe máy, không đội MBH, khi bị cảnh sát giữ lại về hành vi vi phạm giao thông thì liên tục la hét, chửi bới với những từ ngữ rất tục tĩu và tự xưng là "Trưởng Công an phường Minh Khai".

Hình ảnh cắt ra từ video trên mạng xã hội.

Đại diện Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 28/4. Thời điểm này, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Giáp Bát làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Khi đến trước số 138 ngõ 24 Kim Đồng, Tổ công tác phát hiện Lê Nhật Anh (SN 1991, HKTT tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, chị Nhật Anh không chấp hành và chửi bới, lăng mạ cán bộ Tổ công tác, luôn miệng tự xưng là "Trưởng Công an phường Minh Khai" và còn hỏi "có biết tao là ai không?". Khi một cán bộ công an yêu cầu Lê Nhật Anh chấp hành thì đối tượng đã đánh vào tay, bả vai và cắn vào mu bàn tay phải của 1 đồng chí công an trong Tổ công tác.

Tổ công tác đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Kết quả xác minh ban đầu, Lê Nhật Anh không phải là cán bộ công an. Thế nhưng, không hiểu với "động cơ" gì mà chị này lại hùng hổ và ngộ nhận như vậy?

Hoàng Hiệp (tổng hợp)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!