Chiếc xe tải chở than mất lái, lật nghiêng, đè lên một chiếc xe ôtô đang dừng chờ tín hiệu đèn giao thông. Tai nạn khiến xe ôtô bị hư hỏng nặng nhưng tài xế vẫn sống sót một cách thần kỳ.

Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng này xảy ra tại huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, vào ngày 16 tháng 5. Sự việc được camera giám sát trên đường ghi lại.



Video ghi lại nội dung sự việc cho thấy, tài xế chiếc xe tải chở than mất lái khi chuyển bị rẽ sang đường. Chiếc xe tải đã lật nghiêng, đổ vào một chiếc xe ôtô màu trắng đang dừng chờ tín hiệu đèn giao thông trên đường. Tai nạn khiến xe ôtô bị hư hỏng nặng nhưng tài xế vẫn sống sót một cách thần kỳ.



Tuy nhiên, tài xế này bị thương nặng. Người này bị mắc kẹt trong xe và đã được giải thoát bởi những tài xế trên đường. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.



Than từ chiếc xe tải đổ lên xe ô tô, vùi lấp chiếc xe. Than cũng vương vãi trên đường.



Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để giải quyết vụ việc.



Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế chiếc xe tải cố gắng chạy nhanh qua đường nhằm vượt đèn đỏ. Khi cách chiếc xe ô tô màu trắng khoảng 10 mét, tài xế chiếc xe tải vẫn không chịu giảm tốc. Sau đó, chiếc xe tải mất lái, dẫn đến xe bị lật nghiêng và đè lên chiếc xe ô tô màu trắng.

Phương Linh (Theo Newsflare)