Do tài xế phanh gấp dừng đèn đỏ nên một tấm thép chở trên chiếc xe đầu kéo bất ngờ lao về phía trước, cắt rời cabin của chiếc xe.

browser not support iframe.

Clip: Xe đầu kéo bị tấm thép cắt rời cabin

Vụ tai nạn này xảy ra trên một ngã tư tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vào ngày 14/12.

Đoạn video giám sát giao thông ghi lại diễn biến vụ việc cho thấy, tài xế chiếc xe đầu kéo đã không buộc chắc chắn các tấm thép. Đến khi tài xế phanh gấp để dừng đèn đỏ, một tấm thép trên chiếc xe đầu kéo đã theo quán tính trượt về phía trước và cắt rời cabin của chiếc xe.

Do tài xế chiếc xe đầu kéo có thắt dây an toàn nên may mắn không bị văng ra khỏi cabin mà bị mắc kẹt trong đó. Cảnh sát đã nhanh chóng giải thoát cho tài xế xe đầu kéo. Người này chỉ bị thương nhẹ.

Phương Linh(Theo Newsflare)

Bạn đã từng chứng kiến những tình huống va chạm giao thông thót tim? Hãy chia sẻ video từ camera hành trình về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!