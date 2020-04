Do tránh một chiếc ô tô lấn làn, chiếc Porsche mất kiểm soát, đâm vào một đại lý xe hơi, dẫn tới bị hư hỏng nặng.

browser not support iframe.

Clip: Porsche đâm vào đại lý ô tô



Vụ việc này xảy ra vào ngày 1/4 vừa qua, tại một đại lý xe hơi ở thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.



Đoạn video quay lại nội dung vụ việc cho thấy, một chiếc Porsche màu đen mất kiểm soát đã đâm vào một đại lý xe hơi ở thành phố Trấn Giang.



Một nhân viên làm việc tại đại lý ô tô này cho biết, tài xế chiếc Porsche muốn tránh một chiếc xe ô tô lấn làn, rồi sau đó lại gặp một chiếc xe ô tô hiệu Haval đột ngột đi từ một con đường nhỏ ra. Hậu quả là chiếc Porsche mất lái, đâm thẳng vào đại lý ô tô.



May mắn là lúc đó có một tấm bảng quảng cáo lớn ở phía sau bức tường kính của đại lý ô tô đã đỡ kính khỏi bị vỡ.



Ông Chen Chao, Giám đốc Tiếp thị của đại lý ô tô trên, cho biết: "Có rất nhiều người ở gần đại lý của chúng tôi. Rất may, vụ tai nạn xảy ra sớm hơn 10 phút trước khi đám đông đến. Và cũng không có ai trên con đường này trong lúc tai nạn xảy ra".



Không có ai bị thương sau vụ việc. Tuy nhiên, chiếc Porsche thì bị hư hại nghiêm trọng, nhiều mảnh vỡ trên xe rơi ra ngoài.



Phương Linh(Theo Newsflare)