Do tài xế đạp nhầm chân ga để tránh con mèo nên chiếc xe sedan màu đen mất lái, húc đổ lan can, bay xuống đường phía dưới rồi lao vào bức tường, vỡ nát.

Clip: Ô tô lao thẳng vào tường, vỡ nát

Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra tại thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, vào ngày 31/3 vừa qua.



Đoạn video cho thấy, chiếc xe sedan màu đen bất ngờ mất lái, húc đổ lan can, bay xuống đường phía dưới. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông mạnh vào bức tường phía con đường dành cho người đi bộ.



Cú tông trời giáng khiến chiếc xe sedan màu đen lật ngửa, phần đầu vỡ nát, biến dạng nặng.



Một vài người đi đường đã nhanh chóng đến gần hiện trường vụ tai nạn và phát hiện tài xế đang kêu cứu.



Người này sau đó được những người đi đường kéo ra ngoài xe theo đường cửa kính. Rất may, tài xế chỉ bị thương nhẹ. Anh ta trò chuyện cùng người đi đường một lát rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ tai nạn trước khi cảnh sát đến.



Sau đó, tài xế này cũng ra trình diện cảnh sát.



Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế ô tô đã giật mình và mất lái khi nhấn quá mạnh vào chân ga thay vì chân phanh nhằm tránh một con mèo.



Phương Linh(Theo Newsflare)