Để tăng thu nhập cho các chủ xe tải giữa dịch Covid-19, Suzuki hợp tác cùng ứng dụng giao hàng công nghệ Lalamove tạo nên những đặc quyền riêng cho chủ xe tải nhẹ Suzuki Carry, không phân biệt chủ xe mới mua hay đã sở hữu xe lâu dài.

Cụ thể, các chủ xe tải nhẹ Suzuki khi đăng ký trở thành đối tác tài xế với Lalamove sẽ được nhận ngay 300.000 đồng, thêm 150.000 đồng khi giao thành công hai đơn hàng đầu tiên và có ngay 300.000 đồng khi dán nhãn Lalamove trên xe.

Suzuki tin tưởng lựa chọn Lalamove là đối tác thân thiết và lâu dài, cùng hỗ trợ nâng cao lợi ích khách hàng

Thúc đẩy hợp tác, nâng cao lợi ích khách hàng

Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về Lalamove, Suzuki hiểu rõ tiềm năng cũng như sự phát triển vượt bậc của ứng dụng giao hàng này có thể hỗ trợ rất nhiều cho chủ xe tải. Vì vậy hãng tin tưởng lựa chọn Lalamove là đối tác thân thiết và lâu dài, cùng hỗ trợ nâng cao lợi ích khách hàng.

Lalamove đã mang lại thu nhập ổn định cho hơn 12.000 tài xế nhờ mạng lưới rộng khắp và khả năng kết nối hiệu quả với khách hàng có nhu cầu vận chuyển, giúp các bác tài không còn khó khăn tìm hàng như phương thức vận tải truyền thống. Bên cạnh đó, các chủ xe tải có thể tận dụng thời gian rảnh rỗi, chạy xe giao hàng bất cứ thời điểm nào mong muốn, giúp gia tăng thu nhập lên đến 15 triệu đồng/tháng.

Suzuki tin tưởng rằng với sự hợp tác cùng Lalamove, các chủ xe tải sẽ có thêm nguồn thu nhập hiệu quả, đặc biệt khi dịch bệnh còn phức tạp, giúp gia tăng kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Trở thành đối tác tài xế với Lalamove sẽ được nhận ngay 300.000 đồng và thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn

Vua xe tải nhẹ, linh hoạt vận chuyển

Tại các thành phố lớn, nhu cầu vận chuyển hàng hóa thông qua các ứng dụng công nghệ ngày càng gia tăng. Trong đó, những chiếc xe tải nhẹ linh hoạt, gọn gàng di chuyển trong nội đô và có sức chứa lớn luôn được ưu tiên lựa chọn. Suzuki sở hữu 3 dòng xe tải nhẹ đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng luôn là tâm điểm tìm kiếm trên các ứng dụng giao hàng.

Cụ thể, Suzuki Carry Truck - mẫu xe tải nhẹ vốn quen mặt và được nhiều người tiêu dùng Việt yêu mến suốt 25 năm qua bởi kích thước nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển vào các con đường nhỏ, hẻm ô tô trong trung tâm thành phố. Tất cả những lợi ích này giúp chủ xe giao hàng tiện lợi, phù hợp chở đa dạng hàng hóa như vật liệu xây dựng, rau củ, nước uống, đồ điện tử…

Suzuki Carry Pro - vận hành bền bỉ chẳng ngại thời tiết nhờ thùng xe thép tấm mạ kẽm chống ăn mòn và rỉ sét

Với những món hàng đặc thù như hải sản, rau củ quả… khi chất ở thùng xe dễ gây rỉ sét, Suzuki Carry Pro là lựa chọn hoàn hảo để chuyên chở nhờ có phần sàn thùng làm từ thép tấm mạ kẽm GSP, sơn lót và hàn kín gầm xe, giúp chống rỉ sét tối đa, gia tăng sự bền bỉ.

Sở hữu ưu điểm lưu thông nội đô 24/7, Suzuki Blind Van là giải pháp hoàn hảo để giao hàng mọi thời điểm. Xe có bán kính quay vòng nhỏ (4.1m) giúp quay đầu dễ dàng, thùng được thiết kế cửa sau có thể mở lên cùng cửa lùa hai bên, thuận tiện cho việc bốc dỡ hàng hóa trong khu vực chật hẹp. Đa số các mặt hàng cần chuyển phát nhanh chóng như dược phẩm, thiết bị điện tử, nước uống,... phần lớn đều dùng Blind Van.

Ngoài tính tiện dụng và linh hoạt, xe tải nhẹ Suzuki còn được ưa chuộng bởi sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu nhờ động cơ Nhật Bản chính hiệu. Hầu hết các chủ xe tải nhẹ Suzuki Carry đều an tâm do xe ít hỏng vặt, không mất thời gian và chi phí sửa chữa như xe sao chép công nghệ, tiết kiệm chi phí, gia tăng cơ hội kiếm tiền. Bên cạnh đó, Suzuki cũng đưa ra các chính sách hậu mãi tận tâm như miễn phí 3 lần công bảo dưỡng đầu tiên, bảo dưỡng dài ở mỗi 6 tháng hoặc 7,500 km, giá phụ tùng hợp lý, đại lý liên tục mở rộng trên cả nước khiến chủ xe Suzuki thêm an tâm và thuận tiện khi sử dụng.

Chuyên chở linh hoạt cùng Suzuki Blind Van được phép lưu thông nội đô 24/7

Đặc biệt, xe tải nhẹ Suzuki Carry còn có thời gian bảo hành đến 3 năm hoặc 100.000km lâu hơn các xe khác cùng phân khúc trên thị trường.

Nhằm hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn kinh tế khó khăn, Suzuki mang đến chương trình khuyến mãi tháng 6, ưu đãi trị giá tương đương lên đến 25 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách hàng chỉ cần trả trước từ 62,4 triệu cho Suzuki Carry Pro, 47,3 triệu cho Suzuki Carry Truck, 48,3 triệu cho Suzuki Blind Van là đã sẵn sàng mang xe về nhà, gia tăng thu nhập hiệu quả.

Suzuki hợp tác Lalamove, chủ xe tải nhẹ hưởng lợi lớn

*Lưu ý: Khoản trả trước ước tính chỉ áp dụng khi khoản vay được duyệt bởi ngân hàng VPBank. Vui lòng liên hệ đại lý để được tư vấn chi tiết.

Thông tin chi tiết về ưu đãi chủ xe tải nhẹ Suzuki: Hotline: 1800 6950 Website: https://suzuki.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-o-to/693-chuong-trinh-hop-tac-lalamove

Minh Ngọc