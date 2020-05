Tháng 4/2020:

Trong Top 10 xe bán ế nhất thị trường tháng 4, có đến 8 mẫu xe doanh số èo uột dưới 10 chiếc bán ra. Toyota Land Cruiser và Mitsubishi Mirage bán nhiều nhất cũng chỉ được 16 chiếc.

Theo báo cáo doanh số bán hàng mới nhất của VAMA, Top 10 xe bán ế tháng 4 vẫn góp mặt những cái tên quen thuộc . Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn thị trường xe ảnh hưởng do dịch Covid-19, những mẫu xe vốn thường xuyên ế ẩm hàng tháng nay kết quả bán hàng càng "rớt thảm" hơn.

Đáng chú ý, có đến 8 mẫu xe không vượt nổi doanh số 10 chiếc bán ra. Trong khi đó, có xe mẫu Toyota Land Cruiser và Mitsubishi Mirage bán nhiều nhất cũng chỉ được 14- 16 chiếc/tháng.

Toyota Alpha: 2 xe

Với doanh số đúng 2 chiếc bán ra trong tháng 4/2020, Toyota Alphard ngự trị ở vị trí số 1 trong danh sách xe bán ế tại Việt Nam. Con số này giảm một nửa so với tháng trước và tăng 1 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota Alpha: 2 xe

Qua 4 tháng đầu năm 2020, hãng xe Nhật Bản cũng chỉ bán được 19 chiếc bán ra dù không có bất cứ đối thủ nào cạnh tranh.

Việc định vị Toyota Alphard ở một phân khúc khác với mức giá quá cao đến 4,038 tỷ đồng có lẽ là nguyên nhân khiến mẫu xe này thường xuyên nằm Top xe bán ế hàng tháng.

Honda Jazz: 3 chiếc

Định giá bán cao hơn so với các đối thủ khiến cho doanh số của Honda Jazz không mấy khả quan hàng tháng. Theo đó, kết thúc tháng 4/2020 chỉ có 3 chiếc rời khỏi đại lý. Doanh số này giảm 50% so với tháng trước đạt 7 chiếc và giảm khủng 95% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 61 xe bán ra.

Honda Jazz: 3 chiếc

Cộng dồn 4 tháng đầu năm nay, mẫu xe này chỉ đạt 73 xe bán ra.

Honda Jazz hiện được phân phối với 3 phiên bản giá dao động từ 544 -619 triệu đồng.

Suzuki Swift: 4 xe

Dù chỉ đạt 4 xe bán ra trong tháng 4 vừa qua nhưng Suzuki Swift cũng cho thấy dấu hiệu tăng trưởng trở lại sau 3 tháng trước đó liên tục đội sổ với doanh số chỉ 0-1 xe bán ra mỗi tháng.

Suzuki Swift: 4 xe

Như vậy cộng dồn 4 tháng đầu năm mẫu xe này chỉ bán được 6 chiếc. Với kết quả này, Suzuki Swift vẫn luôn tỏ ra thất thế trong cuộc đua phân khúc với Toyota Yaris, Honda Jazz tại Việt Nam.

Hiện nay, tại thị trường Việt Suzuki Swift được bán ra với 3 phiên bản là GLX giá 549 triệu đồng, GLX Special giá 562 triệu đồng và GL giá 499 triệu đồng.

Ford Tourneo: 4 xe

Mẫu MPV của Ford Việt Nam, Ford Tourneo xếp vị trí thứ tư trong danh sách xe ế ẩm tháng qua với chỉ 4 xe bán ra giảm 69% so với tháng trước đạt 13 chiếc. Một số thông tin cho rằng có thể vấn đề nguồn cung là nguyên nhân khiến mẫu xe này có doanh số thấp.

Ford Tourneo: 4 xe

Ford Tourneo được trang bị động cơ Ecoboost 2.0L 4 xi-lanh. Hiện tại, mẫu MPV của Ford được bán ra với hai phiên bản Trend và Titanium với mức giá lần lượt: 999 triệu đồng và 1,069 tỉ đồng.

Toyota Prado, Isuzu D-Max, Honda Accord: 7 xe

Nếu như tháng trước Toyota Prado đạt được 16 xe bán xe , Isuzu D-Max 14 xe và Honda Accord 25 xe thì bước sang tháng 4 các con số trên đều sụt giảm. Ba mẫu xe này bất ngờ có doanh số bằng nhau với 7 chiếc bán ra.

Honda Accord quay trở lại top xe bán ế với chỉ 7 chiếc được bán ra.

Tại thị trường Việt, Toyota Prado hiện đang có giá từ 2,34 tỷ đồng. Isuzu D-Max có giá dao động từ 650-820 triệu đồng và mẫu sedan hạng D Honda Accord có giá 1,319 tỷ đồng.

Toyota Avanza: 8 xe

So với "đàn anh" Toyota Innova, Avanza dù được nhập khẩu Indonesia nhưng việc quá kém về mặt trang bị đã khiến doanh số thấp ở Việt Nam với chỉ tháng 4 với 8 xe được bàn giao. Kết thúc 4 tháng đã qua, mẫu MPV "tiểu Innova" cũng chỉ bán được 102 xe giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota Avanza: 8 xe

Hiện tại, Toyota Avanza 2019 có hai phiên bản số sàn và số tự động, giá niêm yết lần lượt 544 triệu và 612 triệu. Xe có hai tùy chọn động cơ 1.3 1NR-VE và 1.5L.

Toyota Land Cruiser: 14 xe

Toyota Land Cruiser phiên bản nâng cấp vừa được bổ sung tại Việt Nam hồi đầu tháng 4/2019. Với chỉ vài trang bị bổ sung nhưng Toyota lại tăng đến 333 triệu đồng so với trước đây. Chính điều này đã khiến mẫu SUV cao cấp của Toyota nằm trong Top xe bán ế tại Việt Nam trong tháng trước với chỉ 14 xe được giao bằng số xe bán ra tháng trước nhưng giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 25 xe.

Toyota Land Cruiser: 14 xe

Toyota Land Cruiser hiện có giá bán 3,983 tỷ đồng

Mitsubishi Mirage: 16 xe

Có doanh số cao nhất Top xe ế ẩm tháng 4 nhưng Mitsubishi Mirage cũng chỉ đạt 16 xe bán ra.

Mitsubishi Mirage: 16 xe

Doanh số này cũng khiến Mitsubishi Mirage “đội sổ” ế ẩm trong phân khúc xe hạng A mặc dù đây là mẫu xe có giá bán thấp nhất phân khúc chỉ từ 350 - 495 triệu đồng.

Chi Bảo

Theo bạn, vì sao các mẫu xe này bán ế khách? Mọi ý kiến chia sẻ, tin bài, video cộng tác xin gửi về Ban Ô tô xe máy, email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!