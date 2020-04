Phân khúc xe SUV tháng 3 có nhiều xáo trộn về vị trí thứ hạng. Đáng chú ý, Mitsubishi Trailblazer đột nhiên vắng số liệu báo cáo, Toyota Fortuner, Mitsubishi Outlander tăng trưởng trở lại, Ford Everest ế ẩm nghiêm trọng.

Theo báo cáo doanh số tháng 3 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), phân khúc SUV tháng 3 đột nhiên vắng số liệu báo cáo của Mitsubishi Trailblazer sau những màn giảm giá khủng. Điều này như báo hiệu tương lai mẫu xe này có thể bị rút khỏi thị trường Việt như ở Thái Lan.

Những đối thủ còn lại trong phân khúc vẫn có nhiều xáo trộn về vị trí xếp hạng. Toyota Fortuner quay trở lại dẫn đầu với doanh số tăng đáng kể. Mitsubishi Outlander từ vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng tháng trước bứt phá lên đứng thứ 3 xe SUV bán chạy tháng này. Trong khi đó, Ford Everest có thể do ảnh hưởng của "phốt" rò rỉ dầu trở nên "ế ẩm", giảm gần một nửa doanh số.

Toyota Fortuner: 656 xe

Trong phân khúc SUV 7 chỗ ngồi tầm trung tháng 3/2020, Toyota Fortuner bất ngờ dành lại vị trí số 1 sau khi bị Hyundai SantaFe vượt mặt trong tháng trước. Sau nhiều nổ lực giảm giá mạnh ở mức cao nhất lên đến 120 triệu trong tháng 3, kết quả kinh doanh của Fortuner đạt 656 xe tăng 24,2% so với tháng trước đạt 528 xe và giảm 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 805 xe.

Toyota Fortuner: 656 xe

Tính đến hết quý I/2020, mẫu xe của thương hiệu Nhật Bản giữ vững ngôi vương phân khúc SUV 7 chỗ với 1.874 xe bỏ xa các đối thủ. Tuy nhiên con số này giảm mạnh đến 22% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 2.403 xe bán ra.

Toyota Fortuner hiện có 6 phiên bản được bán ra với giá từ 1,026 - 1,354 tỉ đồng.

Hyundai SantaFe: 570 xe

Dù có tăng trưởng nhẹ về doanh số nhưng Hyundai SantaFe vẫn phải ngậm ngùi lui về đứng vị trí thứ 2 trong phân khúc. Cụ thể, tháng qua, Hyundai SantaFe đạt 570 xe tăng 3,8% so với tháng trước đạt 549 xe và giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hyundai SantaFe: 570 xe

Doanh số cộng dồn từ đầu năm đến nay của mẫu xe này đạt 1.855 xe giảm nhẹ 3,5% so với 3 tháng đầu năm ngoái đạt 1.922 xe.

Hyundai SantaFe thế hệ mới chính thức ra mắt người dùng Việt vào đầu năm ngoái. Cho đến nay, mẫu xe này vẫn giữ được sức hút lớn và trở thành đối ngủ đáng gờm của “lão làng” Toyota Fortuner . Hiện tại, Hyundai Santa Fe phân phối 6 phiên bản lắp ráp trong nước, giá khởi điểm từ 995 đến 1.245 triệu đồng.

Mitsubishi Outlander: 388 xe

Mitsubishi Outlander cũng là một trong những mẫu xe giảm giá khủng trong tháng 3 lên đến 70 triệu đồng. Đây có thể là nguyên nhân khiến mẫu xe này tháng qua có doanh số tăng trưởng ấn tượng với 388 xe bán ra cao hơn 124% so với tháng trước đạt 173 xe. Kết quả này giúp Mitsubishi Outlander đánh bại Ford Everest lên đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng lần này. Tuy nhiên nếu cộng dồn 3 tháng đầu năm 2020, Mitsubishi Outlander đạt 653 xe vẫn thấp hơn đáng kể so với mẫu xe Ford Everest (đạt 982 xe).

Mitsubishi Outlander: 388 xe

Mitsubishi Outlander hiện được bán ra tại thị trường Việt với 3 phiên bản có giá dao động từ 823 triệu -1,04 tỷ đồng.

Ford Everest: 163 xe

Ford Everest có thể do ảnh hưởng của "phốt" rò rỉ dầu trở nên "ế ẩm", giảm gần một nửa doanh số tháng qua với chỉ 163 xe được bán ra. Con số này giảm 46,2% so với tháng trước đạt 303 xe và giảm 73,2% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 589 xe.

Ford Everest: 163 xe

Tính chung 3 tháng đầu năm nay, Ford Everest đạt 982 xe giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.534 xe.

Everest là một trong 3 sản phẩm chủ lực của Ford tại Việt Nam bên cạnh Ranger và Raptor. Ford Việt Nam hiện phân phối 5 phiên bản xe Ford Everest cùng mức giá dao động từ 999-1.399 triệu đồng.

Mazda CX-8: 156 xe

Trong tháng 3, Mazda CX-8 tiếp tục áp dụng mức ưu đãi khủng lên tới 100 triệu đồng dành cho khách hàng mua xe. Cụ thể, với mỗi hợp đồng mua xe CX-8 phiên bản Premium AWD và Premium 2WD, khách hàng sẽ được giảm giá trực tiếp 100 triệu đồng. Hai phiên bản còn lại Luxury và Deluxe cũng sẽ nhận được ưu đãi giá tương ứng 50 và 80 triệu đồng.

Mazda CX-8: 156 xe

Tuy nhiên, doanh số bán mẫu xe này vẫn khá lép vế so với các đối thủ mạnh như Toyota Fortuner hay Hyundai Santa Fe trong phân khúc SUV tháng 3 vừa qua. Cụ thể, Mazda CX-8 đạt 156 xe bán ra giảm 16% so với tháng trước đạt 186 xe. Cộng dồn hết quý I, mẫu xe này đạt 577 xe bán ra thấp hơn cả kết quả của Mitsubishi Outlander.

Mazda CX-8 hiện đang có giá niêm yết dao động từ 1 tỷ 199 triệu đồng đến 1 tỷ 444 triệu đồng.

Chi Bảo