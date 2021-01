Giữ khoảng cách an toàn với xe trước sẽ giúp bạn có đủ thời gian xử lý đạp phanh, dừng xe mà không va chạm với xe phía trước, đồng thời còn tránh bị cảnh sát giao thông xử phạt.

Khi tham gia giao thông, không ít trường hợp xe phía trước vì một lý do nào đó đột ngột dừng lại. Nếu lái xe không kịp xử lý hoặc không đủ khoảng cách an toàn thì xe phía sau có thể sẽ đâm vào đuôi xe phía trước, gây ra nhiều thiệt hại, phiền phức.

Nhiều vụ tai nạn "dồn toa" xảy ra do các xe không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông

Các quy định hiện hành cũng nêu rõ khoảng cách an toàn giữa các xe. Cụ thể, tại điều 11 Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải có quy định:

Trong điều kiện mặt đường khô ráo, khoảng cách an toàn ứng với tốc độ của xe như sau:

- Vận tốc dưới 60 km/h: Người lái xe phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông;

- Vận tốc 60 km/h: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 35 m;

- Vận tốc trên 60 đến 80 km/h: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 50 m;

- Vận tốc từ trên 80 đến 100 km/h: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 70m;

- Vận tốc từ trên 100 đến 120 km/h: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 100m.



Đối với nơi có biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”

Theo quy định, khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ, lái xe phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình. Ở nơi có biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

Biển P.121

Theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT có hiệu lực từ 01/7/2020, biển số P.121 với nội dung "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" để báo xe ô tô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu bằng trị số ghi trên biển.

Biển P.121 có hiệu lực cấm các xe ô tô kể cả xe được ưu tiên theo quy định đi cách nhau một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo. Biển này hết hiệu lực khi hết khoảng cách cấm ghi trên biển phụ số S.501 hoặc đến vị trí đặt biển số DP.135 "Hết tất cả các lệnh cấm".

Cũng theo điều 11 Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT: "Khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn,..."

Các phương tiện khi không thực hiện đúng quy định về khoảng cách an toàn có thể bị xử phạt rất nặng.

Mức xử phạt các lỗi về “Không giữ khoảng cách an toàn” theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Quy tắc “3 giây” giữ khoảng cách an toàn cho lái xe

Trên thực tế, nhiều lái xe do cố tình hoặc vô ý mà không thể xác định được khoảng cách an toàn khi lưu thông trên đường. Mẹo được nhiều lái xe có kinh nghiệm ưa chuộng nhất để giữ khoảng cách an toàn, tránh va chạm đó là sử dụng quy tắc "3 giây".

Theo nhiều chuyên gia, 3 giây chính là khoảng thời gian cần và đủ để người điều khiển phương tiện dừng xe an toàn sau khi đạp phanh, dù là phanh gấp.

Khoảng thời gian này là kết quả của quá trình nghiên cứu dựa trên các tính toán tổng hợp về tốc độ phản xạ của người lái, quán tính của xe sau khi phanh để xe có thể dừng lại hoàn toàn mà không xảy ra va chạm với xe phía trước hoặc xe xung quanh.

Ví dụ như một phương tiện đang di chuyển với tốc độ 60km/h, tức là mỗi giây đi được 16,67 m. Trong 3 giây, chiếc xe đó di chuyển được 50 m. Đây là khoảng cách đủ an toàn để tài xế kịp xử lý, phanh và tránh va chạm xảy ra.

Trên nhiều tuyến cao tốc có những "thước đo" khoảng cách giữa các xe. (Ảnh: Cartimes)

Tại một số đường cao tốc có sẵn các tấm biển ghi số 50m,100m hoặc 70m, 140m;… chính là để giúp lái xe dễ dàng hơn trong việc căn khoảng cách giữ xe sau với xe trước, từ đó có sự điều chỉnh về khoảng an toàn cách cho phù hợp.

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc căn và giữ khoảng cách theo quy định là cực kỳ cần thiết. Tuy nhiên, quan trọng hơn là mỗi lái xe cần nâng cao sự tập trung để phản xạ kịp thời với các tình huống bất ngờ trên đường.

Hoàng Hiệp

Bạn có kinh nghiệm gì để giúp lái xe an toàn? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô Xe máy – Báo VietNamNet theo email: Otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!