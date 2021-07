Hiện nay, lốp không săm đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Dù mới có ở Việt Nam nhưng lốp không săm đã hoàn toàn chinh phục được các “bác tài” bởi tính bền bỉ và an toàn của chúng.

Lốp xe ô tô không săm là loại lốp có khả năng tự giữ không khí ở bên trong mà hoàn toàn không cần tới săm thông thường. Bên trong lốp sẽ được tráng thêm lớp màng halobutyl hoặc chlorobutyl giúp giữ không khí và mối nối giữa lốp và bộ mâm xe nhằm ngăn không cho không khí thoát ra ngoài.

Ưu điểm của lốp không săm là an toàn hơn so với lốp có săm. Đối với lốp xe có săm truyền thống, khi di chuyển ở tốc độ cao, nhiệt độ lốp tăng nhanh, từ đó làm tăng áp suất trong săm. Vì vậy, trong điều kiện này, lốp rất dễ bị tổn thương, đặc biệt là nếu có vật nhọn xuyên qua lốp, săm có thể nổ giống như một quả bóng bay.

Theo các chuyên gia kinh nghiệm về ô tô, săm chỉ có khả năng giữ hơi nên việc không khí thoát ra ngoài quá nhanh sẽ tạo áp lực lớn khiến lốp xe có thể bị rách. Điều này có thể gây mất lái, và khi chạy ở tốc độ cao, sẽ gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Ngược lại, lốp xe ô tô không săm lại có khả năng giữ không khí tốt hơn. Nếu bị một vật đâm qua, không khí sẽ từ từ thoát ra ngoài qua lỗ thủng ở lốp. Do đó, lốp không săm được đánh giá an toàn hơn. Bên cạnh việc tự giữ không khí, lốp không săm còn có khả năng tản nhiệt tốt hơn, nhất là khi đi kèm với bộ la-zăng kim loại. Một ưu điểm của lốp không săm nữa là khi bị "ăn" đinh hay vật nhọn trong vài ngày nhưng lốp vẫn không bị mất hơn nhiều so với lốp có săm thông thường.

Lốp không săm nhẹ hơn lốp có săm trung bình khoảng 500g. Điều này một phần nào giúp xe ô tô tiết kiệm nhiên liệu hơn, đồng thời cải thiện trải nghiệm lái. Đối với những tay lái mạo hiểm, lốp không săm còn mang đến lợi thế là dễ lái trên đường gồ ghề với áp suất lốp thấp mà không phải lo đến việc bị dập săm.

Về sửa chữa, lốp không săm chỉ cần một loại hợp chất bịt lỗ thủng nên khá tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, giá thành của loại lốp xe này không hề rẻ.

Theo Cartimes

