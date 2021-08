Giống như các loại máy móc khác, ô tô đều có một số cách sửa chữa cơ bản mà bạn có thể dễ dàng khắc phục, sửa chữa khi cần thiết.

Thay dầu động cơ

Biết cách thay dầu nhớt cho ô tô là một trong những mẹo sửa chữa ô tô cơ bản nhất mà ai cũng nên biết. Các bước thay dầu nhớt xe ô tô bao gồm tháo nút xả dầu, tháo lọc dầu và xả hết dầu, lắp lọc dầu mới, thay nút xả, tháo nắp lỗ lọc dầu và đổ dầu mới vào.

Thay lốp bị thủng

Biết cách thay lốp bị xẹp có thể giúp bạn cứu mình khỏi bị mắc kẹt trên đường. Các bước thay lốp ô tô bằng cách nới lỏng các đai ốc bằng cờ lê, dùng kích nâng xe, tháo các đai ốc và bánh xe bị xẹp lốp, đặt bánh xe với lốp dự phòng vào bu lông, vặn các đai ốc, lùi xe và hạ thấp xe. Sau đó, kiểm tra xem các đai ốc có chặt hay không.

Thay bugi

Bugi là thiết bị khởi động quá trình đốt cháy trong động cơ xăng. Nếu bugi bị hỏng, bạn phải thay mới. Để thay thế một bugi, bạn cần xác định vị trí của bugi tháo dây bugi, tháo bugi bị lỗi, lắp bugi mới, lắp lại dây là xong.

Thay bình ắc qui ô tô

Trong trường hợp bạn gặp vấn đề với ắc qui bị hỏng, việc thay ắc qui ô tô cũng khá dễ dàng. Điều bạn cần làm là tháo các nắp ra khỏi ắc qui, ngắt kết nối cáp âm, đặt kẹp ra khỏi trụ ắc qui, thực hiện tương tự đối với kẹp dương, tháo tất cả các ốc vít, thay ắc qui mới và kết nối lại các kẹp. Lưu ý, cần đánh dấu dây cáp âm, dương cho chính xác để kết nối ắc qui mới.

Thay bóng đèn

Nếu không may đèn bị hỏng hoặc bóng đèn giảm khả năng quan sát trong bóng tối. Bạn cần phải biết phương pháp thay bóng đèn để tiết kiệm chi phí.

Quy trình thay bóng đèn bao gồm việc tháo các vít kết nối đèn pha với giá đỡ, tháo các đầu nối điện, thay bóng đèn bị lỗi bằng bóng đèn mới, kết nối lại các đầu nối và thay thế bộ đèn pha trong khung.

Thay cần gạt nước

Bạn không cần phải đến trung tâm bảo hành để thay thế các lưỡi gạt nước bị lỗi vì chúng có thể dễ dàng thay tại nhà.Quy trình thực hiện bao gồm nhấc cánh tay gạt nước ra khỏi kính chắn gió, nhấn vào mấu nhỏ để kéo lưỡi gạt nước ra, căn chỉnh lưỡi gạt nước mới với cánh tay và đẩy nó cho đến khi khớp với nhau.

Thay bộ lọc không khí

Quá trình thay bộ lọc không khí thực sự rất dễ dàng. Bạn chỉ cần mở mui xe, xác định vị trí của bộ lọc không khí, tháo nắp, lấy bộ lọc không khí ra, làm sạch vỏ, lắp bộ lọc không khí mới và thay thế nắp. Điều quan trọng là phải tuân theo lịch trình thay thế bộ lọc do nhà sản xuất quy định, ngay cả khi xe của bạn chưa chạy đủ quãng đường.

Thay miếng đệm phanh

Hệ thống phanh đảm bảo an toàn cho bạn khi di chuyển trên đường. Do đó, cần phải đảm bảo má phanh luôn ở tình trạng tốt nhất.Các bước cần thiết để thay má phanh bao gồm nới lỏng đai ốc của bánh xe, kích xe lên, tháo bánh xe, tháo bu lông con trượt, tháo má phanh cũ, lắp má phanh mới, lắp lại bu lông con trượt và cuối cùng là lắp bánh xe trở lại an toàn.

Loại bỏ các vết xước trên sơn

Để làm được điều này, trước tiên bạn cần xác định độ sâu của vết xước. Sau đó, dùng giấy nhám để chà nhám nhẹ vết xước, bôi một ít hợp chất chà xát, đánh bóng khu vực vết xước, rửa sạch và tẩy wax để tạo vẻ sáng bóng cho xe. Đó là một cách nhanh chóng và hiệu quả để tiết kiệm rất nhiều tiền.

Theo PLO