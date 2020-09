Từ thống kê thực tế đã chứng minh, để trẻ em ngồi ghế trước sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình lái xe.

Trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Chính phủ trình trình Quốc hội mới đây có quy định về chỗ ngồi của trẻ em trên ôtô, cụ thể: "Trẻ em dưới 12 tuổi hoặc dưới 1,35 m được chở trên ôtô không được ngồi ở hàng ghế trước (vị trí ghế cạnh người lái xe) khi tham gia giao thông đường bộ, trừ trường hợp đối với xe chỉ có một hàng ghế. Đối với trẻ em dưới 4 tuổi phải được chở bằng ghế thiết kế dành cho trẻ em. Người lái xe có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thắt dây an toàn cho trẻ".

Nếu dự luật này được thông qua, thói quen của nhiều gia đình sẽ phải thay đổi. Sẽ không còn cảnh chồng lái xe, vợ bồng con nhỏ nữa mà những bé dưới 4 tuổi phải ngồi ghế an toàn riêng. Hoặc những bé lớp 4, lớp 5 cũng không được ngồi ở hàng ghế trước khi được bố đón từ trường về nhà. Dù điều này kéo theo nhiều bất tiện, khiến các phụ huynh mất thời gian hơn khi chở con bằng ô tô, tuy nhiên từ những thống kê tại các quốc gia khác trên thế giới cho thấy, quy định về chỗ ngồi của trẻ em sẽ giúp các chuyến đi an toàn hơn rất nhiều.

Ghế an toàn quay mặt về phía sau. Ảnh: tocanadajourney

Theo số liệu của trung tâm kiểm soát dịch bệnh và phòng ngừa Mỹ (CDC) công bố, trong năm 2018 tại Mỹ có 636 trẻ em dưới 12 tuổi bị tử vong trong các vụ tai nạn giao thông, 33% trong số các bé bị thiệt mạng đã không được sử dụng các biện pháp bảo vệ khi đi xe. Thống kê cũng cho thấy loại ghế an toàn dành cho trẻ trên ô tô giúp giảm thiểu nguy cơ chấn thương tới 71-82% so với việc chỉ dùng dây an toàn.

Từ các dữ liệu trên, CDC đưa ra khuyến cáo các vị phụ huynh nên sử dụng ghế an toàn và chọn đúng loại phù hợp với nhóm tuổi của trẻ. Ví dụ: Ghế an toàn quay mặt về phía sau dành cho bé từ sơ sinh đến 2 tuổi; ghế an toàn quay mặt về phía trước dành cho các trẻ từ 2-5 tuổi; ghế nâng dành cho trẻ từ 5-9 tuổi. Giá của mỗi loại ghế trên thị trường Việt Nam hiện đang dao động từ 2-5 triệu đồng tùy theo chất lượng và thương hiệu.

Ghế an toàn quay mặt về phía trước. Ảnh: tocanadajourney

Ngoài ra, các phụ huynh cũng cần chú ý đến vị trí chỗ ngồi của con ở trên xe. Nên cho trẻ ngồi ở ghế sau bởi hàng ghế trước của ô tô được coi là vị trí không an toàn đối với các bé. Đầu tiên, vị trí ghế trước sẽ phải chịu nhiều lực tác động hơn khi va chạm giao thông xảy ra. Thứ hai, khi có va chạm túi khí sẽ được kích hoạt, đối với người lớn túi khí sẽ có tác dụng giảm chấn, bảo vệ rất tốt, còn với trẻ nhỏ, túi khí đôi khi lại có tác dụng ngược, gây nguy hiểm như chính vụ tai nạn.

Túi khí bung ra sẽ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Ảnh: 1800lionlaw

Lý do là túi khí được thiết kế với mục đích bảo vệ cho người lớn. Khi được kích hoạt, túi khí sẽ bung ra với vận tốc lên tới 300 km/h. Cơ thể người trưởng thành có thể chịu được lực tác động này nhưng cơ thể trẻ nhỏ có phần lưng và cổ rất yếu nên dễ bị tổn thương. Về cấu trúc sinh học, trẻ nhỏ cũng có tỷ lệ đầu lớn so với cơ thể nên khó giữ thăng bằng hơn người trưởng thành. Chính vì vậy, trẻ nhỏ dễ bị sai tư thế vào thời điểm túi khí bung ra, tạo nên các chấn thương nghiêm trọng.

Từ những nguyên nhân trên, hầu hết các bang của Mỹ đều có Luật quy định về sử dụng ghế an toàn riêng cho trẻ khi đi xe. Ngoài ra một số bang như Delaware, Louisiana, Maine...còn có thêm quy định trẻ dưới 12 tuổi phải ngồi ở hàng ghế sau.

Tương tự ở tại Anh, các phụ huynh không sử dụng ghế an toàn hoặc cho con ngồi hàng ghế trước sẽ bị phạt trực tiếp 30 bảng hoặc có thể lên tới 500 bảng nếu bị đưa ra tòa. Và còn rất nhiều các quốc gia khác đang áp dụng điều Luật tương tự như tại Tây Ban Nha, Đức, Áo, Canada v.v...

Ngân Vũ (Theo Cdc.gov)

