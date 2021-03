Từ 1/4 tới, khi phát hiện xe tải có dấu hiệu vi phạm về tải trọng, quá khổ hoặc tự ý cải tạo phương tiện, cảnh sát giao thông (CSGT) được phép dừng xe để kiểm tra, xử lý theo chuyên đề.

Đại diện Bộ Công an vừa cho biết, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ ra quân xử lý vi phạm về tải trọng, xe quá khổ và tự ý cải tạo phương tiện theo chuyên đề của Cục CSGT vừa ban hành. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm theo kế hoạch sẽ liên tục thực hiện từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/12/2021.

Như vậy, khi CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường, nếu phát hiện trường hợp phương tiện nào có dấu hiệu nghi vấn có thể dừng xe để kiểm tra, xử lý. Đối tượng chính trong đợt kiểm tra, xử lý này là xe tải, xe container,…chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn; xe tự ý cải tạo phương tiện, thay đổi kích thước thành thùng xe trên đường bộ,...

Tài xế xe tải, container,... có thể bị CSGT dừng để kiểm tra xe một cách ngẫu nhiên. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Trước đó, từ 15/3, Cục CSGT bắt đầu ra quân thực hiện cao điểm xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn và ma tuý tại trên toàn quốc, cũng thực hiện đến hết ngày 31/12/2021.

Qua 1 tuần triển khai, tính đến 16 giờ chiều 22/3, lực lượng CSGT, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện xử lý 5.140 trường hợp vi phạm cồn, ma túy. Trong đó, phát hiện 5.089 lái xe vi phạm nồng độ cồn; 51 trường hợp lái xe dương tính với ma túy; phạt tiền 17,7 tỷ đồng, tước 2.997 GPLX; tạm giữ 5.140 phương tiện.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: “Các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề này sẽ được thực hiện nghiêm túc, góp phần răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của chủ phương tiện và lái xe cũng như của nhân dân. Đồng thời, phát hiện những tồn tại, bất cập và kiến nghị các biện pháp trong công tác quản lý, kiểm định, đăng ký kinh doanh vận tải, cấp phù hiệu xe tải”.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, trong đợt kiểm tra, xử lý theo chuyên đề này, toàn bộ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ khi chỉ đạo và làm nhiệm vụ phải thực hiện đúng quy trình chế độ công tác, điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân và người vi phạm,...

Theo quy định tại điều 6, Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, người dân có quyền xem kế hoạch tuần tra, kiểm soát, chuyên đề của CSGT thông qua một trong các hình thức công khai của Công an nhân dân sau:

1. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử của cơ quan Công an.

2. Đăng Công báo.

3. Niêm yết tại trụ sở cơ quan Công an.

4. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

5. Thông qua việc tiếp công dân; họp báo; thông cáo báo chí; hoạt động của người phát ngôn trong lực lượng Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

