Trong tháng 12/2020 vừa qua, Vinfast Fadil bất ngờ sụt vị trí xếp hạng nghiêm trọng trong top xe bán chạy nhất thị trường. Ford Ranger, Honda CR-V quay trở lại và xếp vị trí khá cao.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 12/2020 phần lớn mẫu xe góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường đều tăng mạnh đáng kể so với tháng trước đó cũng như cùng kỳ năm ngoài. Đại đa số xe lop top là xe lắp ráp trong nước. Chính nhờ hưởng chính sách ưu đãi phí trước bạ khiến doanh số các mẫu xe tăng như vậy.

Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng thì top 10 xe bán chạy tháng cuối cùng của năm 2020 cũng ghi nhận sự xáo trộn ở vị trí xếp hạng. Trong khi Toyota Vios vẫn giữ vững đẳng cấp khi tiếp tục giữ ngôi vương. Kể từ vị trí thứ 2 trở đi lại có nhiều thay đổi đáng nói. Đặc biệt nhất là sự tụt hạng nghiêm trọng của mẫu xe hạng A Vinfast Fadil từ vị trí thứ 2 ở tháng trước xuống đứng thứ 6 tháng này. Quay trở lại vị trí á quân là cái tên quen thuộc Hyundai Accent. Hond CR-V khá ấn tượng khi trở lại top và "chiễm chệ" ở vị trí thứ 3. Bán tải Ford Ranger cũng đã quay lại danh sách này sau khi bị rời top trong tháng trước.

Toyota Vios 4.053 xe

Tháng 12, hãng xe Nhật Bản đã rất xuất sắc khi bàn giao đến tay khách hàng Việt 4.053 chiếc xe Vios, tăng 11,5 % so với tháng trước và tăng 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 3.172 xe.

Cộng dồn 12 tháng trong năm 2020, Toyota Vios đạt 30.251 xe được bán ra thị trường tăng 11,3% so với con số 27.180 xe Vios bán được của năm ngoái.

Toyota Vios đạt 30.251 xe được bán ra thị trường trong năm 2020.

Một trong những yếu tố giúp mẫu xe cỡ B này đạt doanh số cao trong tháng qua có lẽ là do khách hàng mua xe chạy giảm 50% phí trước bạ trước khi kết thúc năm 2020.

Toyota Vios sử dụng động cơ 1.5L. Xe có giá niêm yết giao động từ 470-570 triệu đồng.

Hyundai Accent: 3.254 xe

Sau khi tụt hạng xuống vị trí thứ tư trong tháng 11 trước đó, sang tháng 12, Hyund Accent đã bứt tốc giành lại vị trí thứ 2 quen thuộc của mình.

Xe bán chạy tháng 12: Vinfast Fadil tụt hạng, Ford Ranger quay trở lại

Trong tháng 12, mẫu xe cỡ B này bán được 3.254 xe tăng 29,4% so với tháng trước đạt 2.514 xe và tăng 50,1% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 2.168 xe.

Cộng dồn 12 tháng qua, Accent đạt 20.776 xe xuất xưởng tăng 5,4% so với năm ngoái.

Hyundai Accent cũng là mẫu xe lắp ráp trong nước và nằm trong diện được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ như đối thủ Toyota Vios.

Hyundai Accent đời 2021 vừa được ra mắt thị trường đầu tháng 12/2020 với 4 phiên bản khác nhau kèm giá bán lẻ từ 426 - 542 triệu đồng...

Honda CR-V: 3.226 xe

Sau 3 tháng vắng mặt tại top 10 xe bán chạy nhất thị trường (từ tháng 8 đến nay) sự trở lại lần này của Honda CR-V khá ấn tượng khi đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng.

Honda CR-V: 3.226 xe, xếp vị trí thứ 3 bảng xếp hạng.

Tháng cuối cùng của năm 2020, Honda CR-V nhận tổng ưu đãi tại các đại lý lên đến 100 triệu đồng (trong đó bao gồm cả khoản giảm 50% phí trước bạ). Đó có thể là đòn bẩy chính khiến CR-V đạt doanh số cao đến 3.226 xe được bán ra tăng mạnh 151,6% so với tháng trước đạt chỉ 1.282 xe được bán ra và tăng 200,4% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.074 xe. Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay của mẫu xe SUV lắp ráp trong nước này.

Honda CR-V đời mới ra mắt thị trường vào cuối tháng 7/2020 dưới dạng xe lắp ráp trong nước. Xe có 3 phiên bản với giá dao động từ 998 triệu đến 1,118 tỷ đồng.

Mitsubishi Xpander: 2.946 xe

Xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng là Mitsubishi Xpander (tăng 1 bậc so với tháng trước) với 2.946 xe được bán ra tăng 26,7% so với tháng trước đạt 2.309 xe. Con số này cũng tăng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mitsubishi Xpander: 2.946 xe

Tính chung 12 tháng của năm 2020, Xpander đạt được 16.935 xe được giao đến tay khách hàng giảm 15,7% so với năm ngoái đạt 20.098 xe.

Mitsubishi Xpander hiện có giá bán dao động từ 550-630 triệu đồng.

Hyundai Grand i10: 2.916 xe

Doanh số tháng 12/2020 của Hyundai Gand i10 tăng nhẹ từ 2.793 xe lên 2.946 xe nhưng mẫu xe này lại bị tụt thứ hàng từ vị trí thứ 3 ở tháng trước xuống đứng thứ 5 trong tháng này.

Hyundai Grand i10: 2.916 xe

Cộng cả năm 2020 vừa qua, Grand i10 đạt được 17.569 xe được giao đến tay khách hàng giảm gần 3% so với năm ngoái đạt 18.088 xe.

Tại nước ta, Grand i10 mang đến cho người tiêu dùng tới 9 phiên bản gồm 2 kiểu dáng sedan và hatchback, giá bán dao động từ 315 - 415 triệu đồng. Hiện vẫn chưa có đối thủ nào có thể vượt qua được mẫu xe này trong phân khúc đô thị hạng A.

Vinfast Fadil: 2.472 xe

Khan hiếm nguồn cung cuối năm có thể là lý do khiến doanh số của Vinfast Fadil bị giảm sút sau nhiều tháng thăng hoa trước đó.

Vinfast Fadil: 2.472 xe

Hết tháng 12/2020, mẫu xe hạng A này chỉ đạt 2.472 được bán ra giảm 12,2% so với tháng 11 đạt 2.816 xe. Kết quả nay khiến Fadil chỉ xếp vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng tụt 4 thứ hạng so với tháng trước.

Vinfast Fadil sử dụng động cơ 1.4L. Xe có giá bán từ 415-492 triệu đồng.

Ford Ranger: 2.221 xe

Doanh số tăng ấn tượng lên đến 60,2% so với tháng 11 đạt 1.386 xe đã giúp “vua bán tải” Ford Ranger quay trở lại top xe bán chạy và đứng vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng.

Ford Ranger: 2.221 xe

Tính đến hết năm 2020, Ford Ranger đạt 13.291 xe được bán ra giảm nhẹ 28 chiếc so với năm ngoái đạt 13.319 xe.

Hiện 7 phiên bản Ford Ranger được phân phối tại nước ta đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, giá bán dao động từ 616 - 918 triệu đồng.

Hyundai SantaFe: 1.963 xe

Tháng 11, Hyundai SantaFe xếp thứ 10 bảng xếp hạng, sang tháng 12 mẫu xe này lên đứng vị trí thứ 8 nhờ doanh số tăng 30,6%. Cộng dồn 12 tháng trong năm 2020, mẫu xe này đạt 11.425 xe được bán ra thị trường.

Hyundai SantaFe: 1.963 xe

Hyundai Santa Fe hiện có giá bán dao động từ 995 triệu - 1,245 tỷ đồng.

Mazda CX-5: 1.854 xe

Mazda CX-5 đứng vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng trong tháng 12 vừa qua tụt 3 thứ hạng so với tháng 11. Cụ thể, tháng 12, Mazda CX-5 đạt doanh số 1.854 giảm 2,3% so với tháng trước 1.898 xe, tăng 36,3% xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Mazda CX-5: 1.854 xe

Doanh số cộng dồn 12 tháng qua, Mazda CX-5 đạt 11.803 xe bán ra.

Giá niêm yết của Mazda CX-5 đang dao động từ 829 triệu đồng đến 1,049 tỷ đồng cho 6 phiên bản.

Kia Cerato: 1.810 xe

Sự tăng trưởng ấn tượng của các đối thủ đã đẩy Kia Cerato xuống chốt sổ top xe bán chạy nhất thị trường tháng 12 với 1.810 xe được bán ra. Con số này tăng khiêm tốn chỉ 4,2% so với tháng 11 đạt 1.737 xe.

Kia Cerato: 1.810 xe

Doanh số cộng dồn của Cerato đang là 12.069 xe.

Kia Cerato đang mở bán với 4 phiên bản và có giá 529-670 triệu đồng.

Chi Bảo