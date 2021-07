Với hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, gây thiệt hại về kinh tế hơn 3 tỷ đồng tại Hải Dương và Hải Phòng, Đào Duy Tùng bị tòa tuyên án 18 tháng tù giam.

Ngày 16/7, Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Đào Duy Tùng (sinh năm 1989, đăng ký thường trú tại 42, Hàm Nghi, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương) về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Bị cáo Đào Duy Tùng tại phiên tòa hôm nay

Theo cáo trạng, bị cáo Đào Duy Tùng là lao động tự do, sang Lào tìm việc làm. Tuy nhiên, do không tìm được việc nên Tùng lại về Việt Nam. Ngày 20/4 Tuấn và một người Lào đưa Tùng đến bến xe. Tại đây, Tùng được bố trí đi qua biên giới bằng cách ngồi trong thùng xe container (không rõ biển số, hãng xe) về tỉnh Quảng Trị. Sau đó, Tùng đi xe khách về Hải Phòng.

Tại Hải Phòng, Tùng ở cùng bạn gái là chị Nguyễn Thị T. (ở Gia Lộc, Hải Dương, nhân viên quán karaoke NEW KTV ở quận Hải An, TP Hải Phòng) thuê phòng ở tại khách sạn tại quận Hải An.

Ngày 29/4, Tùng có biểu hiện ho, mệt mỏi nên chị T. bảo Tùng đi khám nhưng Tùng không làm theo. Chị T. thuê người đến truyền nước cho Tùng. Khoảng 15h ngày 30/4, bạn của Tùng từ Lào gọi qua Zalo thông báo người tiếp xúc với Tùng ở Lào đã bị nhiễm Covid-19, phải đi cách ly. Người này bảo Tùng đi kiểm tra sức khỏe.

Tùng nghi ngờ bản thân mình bị nhiễm bệnh nhưng không đi khai báo y tế mà tiếp tục bảo chị T. thuê người truyền nước và tiêm.

Sau nhiều lần người yêu khuyên đi xét nghiệm, ngày 4/5 Tùng đồng ý. Trung tâm xét nghiệm Medlatec Hải Dương xác định Tùng nhiễm bệnh. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hải Dương đã đưa Tùng đi điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương; cùng ngày chị Nguyễn Thị T. cũng được xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus Sars -CoV- 2.

Quá trình truy vết, xét nghiệm các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến Đào Duy Tùng và N.T.T, cơ quan chức năng đã xác định thêm nhiều trường hợp mắc Covid-19. Thành phố Hải Dương đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch tại nhiều khu vực.

Liên quan đến bệnh nhân Đào Duy Tùng, Nguyễn Thị T., báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận Hải An, TP Hải Phòng xác định, thiệt hại về kinh tế của địa phương là 879 triệu đồng. Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hải Dương xác định, thiệt hại kinh tế liên quan đến trường hợp bệnh nhân này là gần 2,5 tỷ đồng.

HĐXX đã tuyên bị cáo Đào Duy Tùng 18 tháng tù. Bị cáo này trước đó đã bị Công an TP Hải Dương xử phạt hành chính về hành vi xuất nhập cảnh trái phép.

Nguyễn Thu Hằng