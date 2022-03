Nhóm thanh niên mang theo hung khí để rượt đuổi, đánh nhau, gây mất an ninh trật tự gây ám ảnh với người dân Hải Dương vừa bị bắt.

Lãnh đạo Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương chiều nay (14/3) xác nhận với PV VietNamNet, vào lúc 10h trưa nay, đơn vị vừa bắt được đối tượng Ngô Đức Thịnh (SN 2005, trú tại phường Việt Hòa, TP Hải Dương) để điều tra mở rộng vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Nhóm thanh niên ngổ ngáo bị triệu tập lên cơ quan điều tra

Theo vị lãnh đạo này, thời gian qua, tại Hải Dương xảy ra hiện tượng nhóm thanh niên trẻ từ 16-20 tuổi lạng lách, mang theo hung khí tự chế gây mất an ninh trật tự trên đường.

Nhóm này thường đi xe máy tốc độ cao, đánh võng, gây sự với người đi đường và các nhóm thanh niên khác. Tình trạng này diễn ra rất manh động, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường.

Công an TP Hải Dương đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng vi phạm

Các đối tượng sẵn sàng sử dụng hung khí mang theo hoặc dùng gạch, đá, bê tông, chai bia thủy tinh lấy ở ven đường để đánh nhau, gây thương tích.

Chúng luôn đeo khẩu trang, đi xe máy không gắn hoặc che biển số để gây khó khăn cho công tác xác minh, điều tra.

Để lập lại trật tự, lãnh đạo Công an TP Hải Dương chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an các phường, xã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xử lý triệt để tình trạng trên, tránh hoang mang dư luận.

Các trinh sát đã bố trí phục kích trên nhiều tuyến đường để nắm bắt hoạt động của các đối tượng.

Cuối năm 2021, Công an TP Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng và tổ chức lập chuyên án truy xét.

Tối 13/11/2021, trên đường phố Hải Dương xuất hiện 2 nhóm khoảng 40 đối tượng tiếp tục gây rối với chiêu thức cũ. Chúng kéo lê hung khí trên đường, dùng vỏ chai để tấn công, rồi ép đuổi nhau qua nhiều tuyến phố. Vụ việc gây dư luận xấu trong nhân dân.

Tang vật vỏ bia, gạch đá các đối tượng dùng để tấn công nhau

Căn cứ các thông tin thu thập được, Công an hình sự TP Hải Dương đã dựng lại chân dung khoảng 40 đối tượng của 2 ổ nhóm nói trên. Bước đầu xác định được 6 đối tượng trẻ tuổi tham gia với vai trò chủ chốt.

Quá trình điều tra mở rộng, công an tiếp tục phát hiện vào 21h ngày 5/3, tại đường Võ Nguyên Giáp, nhóm thanh niên do Trần Thế Thái (SN 2004) cầm đầu cùng đồng bọn sử dụng xe máy đuổi, áp sát và dùng chân đạp vào xe máy do anh Vũ Tuấn Anh (SN 2004) chở anh Đỗ Văn Hiếu (SN 2006, cùng ở Bình Giang).

Hậu quả anh Hiếu và Tuấn Anh ngã ra đường bị thương, phải đi bệnh viện điều trị.



Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ và chứng cứ liên quan, ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương quyết định khởi tố 6 bị can để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đến trưa nay, Công an đã bắt tạm giam 5 đối tượng, 1 đối tượng khác đang tiếp tục truy bắt.

5 đối tượng bị bắt tạm giam

Theo đó, các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 2003, ở số 21/129 đường Trần Hưng Đạo), Lê Tuấn Hưng (SN 2003), Lê Việt Anh (SN 2001, cùng ở khu dân cư số 14, phường Ngọc Châu), Nguyễn Quang Huy (SN 2003, trú tại số 7B, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Trần Hưng Đạo) và Ngô Đức Thịnh (SN 2005, trú tại phường Việt Hòa, cùng TP Hải Dương).

Cơ quan công an đang truy bắt Nguyễn Đức Thọ (SN 2005, ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) để tiếp tục mở rộng điều tra.

