Nhóm đối tượng thường tổ chức trộm cắp tài sản ở Bình Dương, thủ súng đạn trong người chống trả khi bị vây bắt.

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự các đối tượng Mai Văn Mại (31 tuổi, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Nhựt Thanh (24 tuổi, quê Kiên Giang), Nguyễn Chí Linh, (24 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi, quê Tiền Giang), Hồ Thị Tiểu Ly (28 tuổi, quê An Giang) và Đỗ Thị Thu Hương (35 tuổi, quê Phú Yên).

Đối tượng cầm đầu Mai Văn Mại thủ súng trong người khi lẩn trốn

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cơ quan công an, vào cuối tháng 2, một số kẻ gian đã bẻ khóa đột nhập vào khu nhà trọ ở TP Dĩ An trộm 2 chiếc xe máy rồi tẩu thoát.

Qua nhiều ngày theo dõi, công an đã bắt giữ Toàn tại một căn nhà thuộc phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên.

Khẩu súng quân dụng công an thu giữ của các đối tượng

Từ lời khai của Toàn, công an tiếp tục bắt giữ các đối tượng còn lại. Trong số này, cầm đầu là Mai Văn Mại luôn giấu một khẩu súng K59 lên đạn sẵn trong người nhằm chống trả khi bị bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP Dĩ An đã khống chế bắt giữ Mại khi đối tượng đang di chuyển trên đường.

Khám xét nơi ở của băng nhóm này, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng Rulo, một khẩu K59 cùng đạn, nhiều dụng cụ dùng để trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, các đối tượng này đều nghiện ma túy, chuyên trộm cắp tài sản ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) và các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bắt băng nhóm 'ăn chặn' hàng tỷ đồng trên cảng Hòn Nét Khi các chủ hàng tới cung ứng vật tư, thực phẩm trên biển cho các tàu đang neo đậu ở cảng Hòn Nét, nhóm của Tiến tới đe doạ rồi yêu cầu nộp tiền.

Xuân An