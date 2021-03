Khi các chủ hàng tới cung ứng vật tư, thực phẩm trên biển cho các tàu đang neo đậu ở cảng Hòn Nét, nhóm của Tiến tới đe doạ rồi yêu cầu nộp tiền.

Hôm nay (16/3), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm tội phạm chuyên cưỡng đoạt tài sản tại khu vực vùng biển TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Cảng Hòn Nét, nơi các đối tượng thu tiền bất chính

Đối tượng cầm đầu là Vương Quốc Tiến (SN 1968, trú khu Nam Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) và một số đồng phạm đã bị bắt.

Từ năm 2015 đến nay, các đối tượng nói trên thu tiền "luật" 3 triệu đồng trên mỗi đơn hàng trị giá tương ứng 1.000 USD của các chủ hàng.

Những nạn nhân này bị nhóm Tiến đe dọa khi cung ứng vật tư, thực phẩm trên biển cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa khi neo đậu tại vùng biển cảng Hòn Nét.

Ước tính số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt, thu lời bất chính lên tới hàng tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan công an để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật qua số điện thoại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh: 069.2808.195.

