Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố 26 đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô đề. Trong nhóm người cầm đầu đường dây có 2 phụ nữ.

Theo cơ quan điều tra, sau một thời gian mật phục, theo dõi, ngày 6/12, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động cùng các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ 40 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn do Nguyễn Vũ Lợi (35 tuổi, thị xã Kỳ Anh); Võ Thị Linh (32 tuổi) và Từ Thị Nga (34 tuổi), trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cầm đầu.

Đối tượng Từ Thị Nga (ngồi bên trái)

Khám xét hiện trường, công an thu giữ hơn 600 triệu đồng tiền mặt, cùng 63 điện thoại, 5 ô tô, 17 thẻ ATM và một số tang vật liên quan.

Để thực hiện hành vi đánh bạc, Lợi, Linh, Nga đã đứng ra cầm đầu, phân công nhiệm vụ để các đối tượng trong đường dây tổ chức cho các con bạc.

Tang vật thu giữ

Đối tượng Lợi và Linh

Theo số liệu thống kê, mỗi ngày, số tiền giao dịch của các đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề này lên đến trên 500 triệu đồng. Mọi hoạt động ghi số lô, số đề của các đối tượng thực hiện qua tin nhắn qua điện thoại và lập nên các trang mạng xã hội để giao dịch. Các đối tượng dùng sim rác thực hiện việc nhận và chuyển bảng ghi lô đề và chuyển, thanh toán tiền thực hiện qua ngân hàng.

Trước chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can về tội đanh bạc, tổ chức đánh bạc.

Cơ quan điều tra đang mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thiện Lương