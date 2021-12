Khám xét trên ô tô, Công an huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng phát hiện 10 bánh chất bột màu trắng. Tài xế khai nhận số bột trên là heroin.

Công an tỉnh Cao Bằng hôm nay (22/12) cho biết, tổ công tác của Công an huyện Thạch An mới đây làm nhiệm vụ tại quốc lộ 4A, đoạn qua xóm Nà Tục (xã Đức Xuân) phát hiện ô tô BKS: 29T-8507 di chuyển theo hướng từ tỉnh Lạng Sơn đến tỉnh Cao Bằng, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Cương tại cơ quan công an

Tang vật vụ án

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Lái xe là Phương Trần Cương (SN 1990, trú tại xóm Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Khám xét trên xe, cơ quan chức năng phát hiện 10 bánh chất bột màu trắng. Phương Trần Cương khai nhận toàn bộ số hàng này là heroine có tổng trọng lượng gần 3,5kg. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.

Trí Tuệ