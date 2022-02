Lê Văn Duy bán ma tuý cho người nghiện ở quán karaoke. Sau khi sử dụng, một người sốc thuốc, dẫn đến tử vong.

Hôm nay (26/2), Công an TX Quảng Yên, Quảng Ninh cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Duy (SN 2001, trú tại thôn Đình 2, xã Liên Vị) đang lẩn trốn tại xã Tiền Phong. Đối tượng này đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1/5/2021, tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Tùng Yến (khu 7, phường Phong Hải, TX Quảng Yên) có 18 đối tượng tổ chức sử dụng và chứa chấp việc sử dụng trái phép ma túy. Một người sốc ma túy, tử vong trên đường đi cấp cứu. Qua điều tra, các đối tượng trên mua ma túy từ Duy.

Đối tượng Duy (trái) tại cơ quan công an

Từ chứng cứ thu thập được khớp với lời khai của các đối tượng, Công an TX Quảng Yên triệu tập Duy để điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên đối tượng này đã trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 1/12/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định về việc truy nã bị can đối với Duy về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng ngày 24/2, lực lượng Công an xã Liên Vị đã bắt được Duy khi tên này đang lẩn trốn trên địa bàn xã Tiền Phong.

Công an TX Quảng Yên đang làm thủ tục bàn giao Lê Văn Duy cho Công an tỉnh để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Phạm Công