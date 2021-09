Bé gái ở Hà Nội bị người tình của mẹ 9 lần xâm hại. Không những thế, cô bé còn bị chính mẹ đẻ của mình hành hạ.

VKSND TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để đưa ra xét xử đối với bị can Phạm Thanh Tùng (SN 1990, ở Vạn Phúc, Hà Đông) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Liên quan tới vụ án, Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, ở Hà Cầu, Hà Đông) cũng bị truy tố về tội Hành hạ con.

Theo cáo trạng, Huyền ly hôn chồng và sống cùng 3 người con là các cháu Nguyễn Hải B. (SN 2009), Hoàng Hải Đ. (SN 2012) và cháu S. (SN 2019, chưa đăng ký khai sinh).

Trong thời gian sinh sống cùng các con, Huyền thường xuyên có hành vi ngược đãi, hành hạ cháu Nguyễn Hải B. Cô ta dùng tay hoặc gậy gỗ, dây điện... để hành hạ và đánh đập con.

Đến tháng 5/2020, Huyền cùng các con đến thuê căn hộ tại một chung cư ở quận Hà Đông để ở.

Thời gian này, bị can có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với Phạm Thanh Tùng. Hai người có một con chung.

Cáo buộc cho rằng, do có ham muốn được quan hệ tình dục với cháu Nguyễn Hải B. nên từ tháng 5/2020- 19/1/2021, Tùng đã có hành vi đe dọa hoặc đánh đập để 9 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu B. tại nhiều địa điểm khác nhau.

Ngoài ra, trong thời gian sinh sống cùng các con, chỉ vì những nguyên nhân nhỏ nhặt, Huyền thường xuyên có hành vi ngược đãi, hành hạ con, gây ra rất nhiều các dấu vết thương tích, bầm tím trên cơ thể cô bé.

Đến ngày 25/1/2021, bác ruột B. biết chuyện nên đã đón cháu về nhà chăm sóc rồi cùng bố đẻ của B. đến công an trình báo sự việc.

Ngày 20/2, Tùng bị Công an quận Hà Đông bắt giữ. Đối với Hoàng Thị Thu Huyền, do đang nuôi con nhỏ nên bị can được tại ngoại.

Ngoài vụ án này, Huyền còn đang bị truy tố trong một vụ án khác về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

2 người trung niên mua dâm trẻ em ở Hà Nội nhận 42 năm tù Mua dâm trẻ em, hai người đàn ông trung niên ở Hà Nội đã phải nhận tổng cộng 42 năm tù giam.

T.Nhung