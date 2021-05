Trưa nay (20/5), tổ công tác C3 lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao Nguyễn Văn Đức (SN 2001) và Trần Văn Uy (SN 1998, cùng trú Kim Sơn, Ninh Bình) cho Công an quận Ngũ Hành Sơn điều tra.

Trước đó, tối 19/5, tổ công tác C3 tuần tra trên tuyến đường Lê Văn Hiến (phường Khuê Mỹ) thì phát hiện Đức và Uy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe máy để kiểm tra.

Thời điểm này, cảnh sát phát hiện cả 2 có nhiều bằng chứng liên quan đến việc cho vay lãi xuất cao, uy hiếp đòi nợ và đánh bạc dưới hình thức số đề.

Khi biết tổ công tác đưa về công an phường làm việc, 2 thanh niên này lập tức đưa 150 triệu đồng xin được bỏ qua nhưng bị lực lượng 911 cảnh cáo hành vi đưa hối lộ.

Tại cơ quan điều tra, Đức và Uy khai vào Đà Nẵng thuê nhà tại số 161 đường Ấp Bắc (phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn) để hoạt động cho vay nặng lãi.

Đối tượng cho vay chủ yếu là người quen trên địa bàn và tiểu thương chợ Non Nước. Người dân vay 10 triệu đồng, phải trả lãi 500 nghìn đồng/ngày, chưa kể tiền gốc. Mỗi lần vay trong hạn 21 ngày.

Vụ việc đang được điều tra.

Hồ Giáp

