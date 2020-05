Có 12 tiền án, tiền sự bị công an truy tố và cho tại ngoại khi đang mang thai Nguyễn Thị Thanh Dung vẫn tranh thủ đi trộm cắp tài sản.

Ngày 10/5, Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết vừa bắt nữ quái có 12 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, trên địa bàn xã Hòa Châu xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản nên công an vào cuộc xác minh.

Đến chiều 9/5, qua mật phục cảnh sát phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Dung (SN 1990, ngụ phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người dân ở thôn Dương Sơn.

Dung cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Qua kiểm tra, bên trong túi xách của Dung có 3 điện thoại di động, hơn 5,5 triệu đồng, 1 viên ma túy....Dung khai bản thân nghiện ma túy, khi đang đi trộm tài sản thì bị bắt quả tang.

Qua xác minh nhân thân, đối tượng này đã có 12 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Trước năm 2004, khi chưa đầy 14 tuổi, Công an huyện Hòa Vang 6 lần phát hiện Dung trộm cắp tài sản. Do còn nhỏ nên Dung chỉ bị lập biên bản xử lý hành chính, cảnh cáo.

Trong các năm, 2007, 2010, 2011 và 2014 nữ quái này bị tòa tuyên phạt án tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Công an xã Hòa Châu cho biết, thời điểm bị bắt Dung đang bị Công an quận Cẩm Lệ truy tố về tội trộm cắp tài sản, nhưng được cho tại ngoại do đang có thai. Tuy nhiên, đối tượng vẫn tranh thủ đi ‘hành nghề’.

Một phụ nữ nghi bị người tình đâm tử vong ở Quảng Ngãi Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh các tình tiết liên quan đến vụ án một phụ nữ nghi bị người tình đâm tử vong.

Hồ Giáp