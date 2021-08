Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng chốt chặn, vây bắt 2 đối tượng chở 7 cá thể hổ trái phép đang trên đường tiêu thụ.



Nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 2h sáng nay (1/8), Phòng Cảnh sát Môi trường triển khai lực lượng vây bắt ô tô 7 chỗ BKS 37A – 032.58 đang vận chuyển động vật hoang dã di chuyển từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) qua địa bàn Nghệ An tiêu thụ.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phối hợp với nhiều đơn vị khác tiến hành vây bắt.

Chiếc xe ô tô chở 7 cá thể hổ trái phép

Khoảng 4h sáng cùng ngày, tổ công tác phát hiện chiếc xe đi qua địa bàn xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu), lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng chiếc xe nhưng không chấp hành hiệu lệnh.

Tài xế xe 7 chỗ tiếp tục bỏ chạy, tổ công tác truy đuổi nhưng bị đối tượng lùi xe húc vào tổ công tác.

Tổ công tác đã bố trí lực lượng, vây bắt 2 người đàn ông trên ô tô chở 7 cá thể hổ nhỏ.

Lực lượng Công an Nghệ An tổ chức bắt giữ 2 đối tượng buôn bán động vật hoang dã

Hổ con được bỏ trong sọt nhựa

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an Nghệ An

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Trung Hiếu (SN 1984) và Nguyễn Văn Lai (SN 1967), cả 2 cùng trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Bước đầu 2 đối tượng khai nhận 7 cá thể hổ nặng hơn 30kg, được đựng trong 4 sọt nhựa nhưng không có giấy tờ hợp pháp.

Hiện, 7 cá thể hổ còn khỏe mạnh đã được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông) chăm sóc.

Bảo An