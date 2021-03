Cựu đại úy, giáo viên Bộ môn Quân sự, võ thuật, thể dục thể thao, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI- Bộ Công an Nguyễn Văn Chiến vừa bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Chiến (SN 1985, cựu đại úy, giáo viên Bộ môn Quân sự, võ thuật, thể dục thể thao, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI- Bộ Công an) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 13/8/2019, Công an quận Tây Hồ nhận được đơn của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Thảo Linh (Công ty Thảo Linh) tố cáo ông Chiến thuê xe ô tô Toyota Fortuner của công ty rồi chiếm đoạt.

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 25/1/2019, Chiến gọi điện liên hệ với Công ty Thảo Linh, giới thiệu là giáo viên Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI – Bộ Công an, có nhu cầu thuê xe ô tô tự lái để đi công việc.

Bị can đến văn phòng giao dịch của công ty thuê chiếc ô tô Toyota Fortuner (trị giá 700 triệu đồng) trong thời hạn một tháng, giá thuê 38 triệu đồng/tháng.

Khi thuê xe, bị can đặt 55 triệu đồng, biển hiệu công an nhân dân, bản sao giấy chứng minh công an nhân dân, căn cước công dân mang tên Nguyễn Văn Chiến để làm tin.

Sau khi nhận xe, cựu đại úy đem cầm cố cho một người ở xã Phụng Công (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) lấy 300 triệu đồng.

Đến thời hạn trả xe thuê, đại diện Công ty Thảo Linh gọi điện cho ông Chiến nhưng bị can xin gia hạn thuê xe để sử dụng. Chiến nhiều lần nộp thêm 140 triệu đồng tiền thuê xe.

Đến tháng 8/2019, thấy Chiến khất lần không trả xe, Công ty Thảo Linh gửi đơn tố cáo Chiến đến cơ quan công an.

Sau khi vụ án bị phát hiện, ngày 2/12/2019, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI – Bộ Công an đã ra quyết định kỷ luật cán bộ đối với đại úy Nguyễn Văn Chiến bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân.

Ngoài vụ án này, ngày 2/3, TAND tỉnh Hưng Yên đưa cựu đại úy ra xét xử phúc thẩm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tuyên y án sơ thẩm 4 năm tù đối với Nguyễn Văn Chiến.

