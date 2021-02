Đối với các cá nhân có liên quan thuộc Tổng Công ty CP xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) và các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan, kết quả điều tra xác định, quá trình thực hiện dự án còn một số dấu hiệu vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình và các sai phạm khác. Tuy nhiên, cơ quan giám định chưa kết luận về vi phạm và hậu quả thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra. Chủ đầu tư và Nhà thầu MCC chưa giải quyết dứt điểm về các tranh chấp của hợp đồng EPC số 01#, các cơ quan có thẩm quyền chưa đưa ra quyết định cuối cùng về dự án. Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã tách nội dung này theo quy trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, tiếp tục xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo pháp luật.