Đại úy Nguyễn Thế Đông, công tác tại Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa bị khởi tố vì tham gia đánh bạc cùng 10 người khác tại khách sạn.

Ngày 1/6, Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm người tham gia đánh bạc, trong đó có Đại úy Nguyễn Thế Đông (37 tuổi, trú tại thị xã Hồng Lĩnh). Trong số 11 bị can, có 7 người bị tạm giam, một người đang điều trị tại bệnh viện và 3 người đã bỏ trốn.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 17/5, Công an huyện Cẩm Xuyên đột kích một khách sạn đóng tại địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên, bắt quả tang Đại úy Nguyễn Thế Đông cùng 10 người khác đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Nhóm người đánh bạc bị bắt giữ

Thấy cảnh sát, hàng chục người mở cửa phòng tháo chạy. Trong đó có ba người bị thương nặng khi nhảy từ tầng ba của khách sạn xuống đất, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ba nghi can khác trốn thoát.

Trong ba trường hợp nhảy lầu, có hai người công an xác định không liên quan đến vụ đánh bạc.

Tại hiện trường, cảnh sát thu hơn 70 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Thời điểm bị bắt giữ, Đại úy Nguyễn Thế Đông đang công tác tại Công an huyện Can Lộc. Sau sự việc đánh bạc, anh này bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Thiện Lương