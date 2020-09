Sau 5 giờ bỏ trốn, Tân đến cơ quan công an đầu thú sau khi đâm chết người tình của vợ tại nhà nghỉ Dũng Anh (phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh).

Sáng nay (2/9), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đối tượng Nguyễn Hữu Tân (SN 1982, trú phường Bắc Sơn, TP Uông Bí) đã ra đầu thú.

Trước đó vào 17h45 ngày 1/9, tại nhà nghỉ Dũng Anh, Tân phát hiện vợ là chị N.T.S (SN 1985), đi vào phòng 202, nhà nghỉ Dũng Anh cùng N.T.C (SN 1985, trú thôn Đoàn Xá, xã Hồng Phong, TX Đông Triều).

Do ghen tuông, Tân đã dùng dao đâm anh C và chị S, khiến 2 người bị thương phải cấp cứu tại BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Do vết thương quá nặng, anh C đã tử vong.

Sau khi gây án, Nguyễn Hữu Tân đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

