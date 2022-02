Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Ngô Đức Dũng (SN 1978, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.