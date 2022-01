Nghi ngờ ông Cho làm ma “Ngũ hải” để hại người thân của mình, Mỷ đã tìm đến gặp ông Cho và sát hại ông này.

Ngày 11/1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Sình Pà Mỷ (SN 1976, trú tại thôn Cẳng Tằng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) để điều tra về tội Giết người, theo quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Sình Pà Mỷ.

Đối tượng Sình Pà Mỷ được xác định là nghi phạm gây ra vụ án giết người, xảy ra tại thôn Cẳng Tằng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Nạn nhân trong vụ án là ông Sình Sía Cho (SN 1945), cùng trú tại địa chỉ trên.

Trước đó, vào sáng ngày 21/12/2021, nhận được tin báo tại lán cách nhà nạn nhân khoảng 10m phát hiện ông Cho tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Đồng Văn nhanh chóng có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác minh, điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã làm rõ và bắt giữ được nghi phạm gây án sát hại ông Sình Sía Cho chính là Sình Pà Mỷ. Bước đầu đấu tranh khai thác, đối tượng Mỷ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình; nguyên nhân do Mỷ nghi ngờ ông Cho làm ma “Ngũ hải” để hại người thân của mình, Mỷ đã tìm đến gặp ông Cho để hỏi cho ra nhẽ và gây ra vụ án mang trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Màn đánh ghen hiểm ác của người đàn ông 65 tuổi ở Hà Nội Cơn ghen nổi lên, ông Dương Đức Thịnh (ở Quốc Oai, Hà Nội) nảy sinh ý định quay lại nhà chị P. làm “bẫy điện” nhằm giết hại tình địch.

Theo VOV