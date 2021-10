Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trường THCS Ngô Quyền, theo quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự.

Chiều nay (20/10), lãnh đạo Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng (20/10) xác nhận, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trường THCS Ngô Quyền.



Theo đó, trong quá trình giải quyết đơn thư tố cáo của công dân đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương – Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền, Đoàn Thanh tra UBND quận Lê Chân phát hiện một số nội dung liên quan đến thu, chi, sử dụng tài chính của nhà trường trong năm học 2019 – 2020 có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ để công an điều tra, làm rõ.

Ngày 18/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Lê Chân đã tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra UBND quận Lê Chân bàn giao.



Ngày 21/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã phân công xác minh, giải quyết kiến nghị khởi tố theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT ngày 29/2/2017 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự” để tiến hành điều tra.

Kết quả thanh tra của UBND quận Lê Chân thể hiện, thời gian qua, nhiều giáo viên Trường THCS Ngô Quyền đã viết đơn tố cáo hiệu trưởng có dấu hiệu vi phạm trong nhiều khoản thu chi. Cụ thể là các khoản kêu gọi phụ huynh học sinh đóng tiền học nghề, quỹ cha mẹ học sinh, tiền nước uống, vệ sinh và một số phụ huynh phải đóng tiền trái tuyến để ngoài sổ sách trái quy định; có hành vi xúc phạm giáo viên, vi phạm quyền dân chủ trong nhà trường…

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền giải trình quyết định thu, mức thu đều có biên bản họp cấp ủy, họp hội đồng, biên bản họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường; các khoản thu này là theo thỏa thuận, tự nguyện từ phụ huynh học sinh.

Hiệu trưởng cũng cam kết, giáo viên chủ nhiệm lớp thu từ phụ huynh học sinh đúng quy định, không thu thêm bất kỳ khoản nào khác ngoài quy định.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng quận Lê Chân xác định, khoản thu chênh lệch của riêng quỹ cha mẹ học sinh được kiểm tra tại 34 lớp học đã lên đến 436.990.000 đồng; khoản thu, chi tiền giấy thi, in sao đề chênh lệch tại 34 lớp học hơn 75 triệu đồng; khoản thu chênh lệch tiền học nghề tại 10 lớp được kiểm tra hơn 77 triệu đồng…

Quận Lê Chân đang xem xét việc tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương để phục vụ điều tra.

