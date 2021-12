Nguyễn Thị Hải Yến và Nguyễn Văn Tuấn chung sống với nhau như vợ chồng tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và tổ chức cho vay nặng lãi núp bóng hình thức bốc bát họ.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc mới đây thông tin về hành trình đấu tranh phá án mang bí số CV-03/20 và khởi tố bảy bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây được xem là một trong những chuyên án lớn của Công an tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2021 liên quan đến loại tội phạm này.

Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện ổ nhóm cho vay lãi nặng hình thức bốc bát họ núp bóng Công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính do Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1983, trú tại Phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên) cầm đầu.

Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo đề xuất Giám đốc Công an tỉnh cho xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm này. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ đề quyết định phá án. Hồi 19h ngày 3/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Thị Hải Yến tại Phường Liên Bảo.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Tại đây, cơ quan công an thu giữ 15 quyển sổ ghi chép theo dõi cho vay, thu nợ cùng các tài liệu quan đến việc cho vay lãi nặng. Đồng thời, Cơ quan công an ra lệnh giữ khẩn cấp đối với 4 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng gồm: Nguyễn Thị Hải Yến; Cao Thị Vui (SN 1993, quê huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Hải (SN 1995, quê quán huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Hòa (SN 1983, quê quán huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc).

Quá trình điều tra đã xác định rõ, Nguyễn Thị Hải Yến và Nguyễn Văn Tuấn chung sống với nhau như vợ chồng tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên và thành lập Công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính Tuấn Yến.

Theo cơ quan công an, việc Tuấn và Yến thành lập công ty trên nhưng thực chất là tổ chức thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Yến thuê Cao Thị Vui làm quản lý, theo dõi sổ sách cho vay lãi, thu lãi và thu nợ. Cùng với Vui, Yến thuê Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Hòa và một số đối tượng khác thực hiện hành vi siết nợ khi những người vay nợ không trả đúng hạn.

Về hình thức cho vay lãi, quá trình điều tra xác định, thủ đoạn của Yến được thực hiện theo hình thức, người muốn vay tiền đặt vấn đề bốc bát họ khống chế số tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng với thời gian trả 20 ngày hoặc 40 ngày. Thực chất đây là việc cho vay lãi nặng.

Khi cho vay, Yến trừ ngay tiền lãi là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 182,5%/năm (đối với bát họ 20 ngày) hoặc 10.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 365%/năm (đối với bát họ 40 ngày). Người vay chỉ nhận được số tiền còn lại sau khi đã trừ tiền lãi.

Khi thanh toán vay thì số tiền vay được chia đều cho số ngày vay, người vay sẽ phải trả số tiền gốc vay theo từng ngày. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 7 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để xử lý theo quy định pháp luật. Vụ án đã kết thúc quá trình điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố các bị can.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, hoạt động cho vay lãi nặng mà Nguyễn Thị Hải Yến thực hiện với phương thức khá mới. Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra phải thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ liên quan để chứng minh hành vi sai phạm của các đối tượng.

Hà An