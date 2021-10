Nghi can Trần Văn Hiếu (47 tuổi, ở Bắc Giang) sau khi sát hại bố mẹ, em gái đã đến Hà Nội đầu tiên rồi tiếp tục đi các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam... cuối cùng bị bắt ở địa phận tỉnh Lào Cai.

Nạn nhân là người thân của kẻ sát nhân

Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Trần Văn Hiếu (47 tuổi, ở huyện Lạng Giang) để điều tra làm rõ hành vi sát hại bố mẹ là ông Trần Đình L. (72 tuổi), bà Bùi Thị Th. (72 tuổi) và em gái Trần Thị Th. (45 tuổi) vào ngày 22/10 tại nhà riêng ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang.

Sáng ngày 25/10, sau khi bị bắt tại địa bàn tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Bắc Giang di lý Hiếu về trụ sở ở TP Bắc Giang.

Bước xuống từ xe áp giải, Hiếu khá bình thản, đôi mắt nghi can đỏ vằn sau 2 ngày liên tục lẩn trốn.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nhận định, Hiếu rất "máu lạnh". Sau khoảng 6 giờ đấu tranh, cơ quan chức năng nhận định bị can xuống tay dã man với người thân vì những suy nghĩ ức chế.

Hiếu bị lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai bắt giữ. Ảnh Công an Lào Cai

"Hiếu đi tù vì chém vợ. Sau đó, vợ Hiếu mang đơn ly hôn đến trại giam, điều này khiến bị can cảm thấy buồn bã. Ngoài ra, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết trong suốt 6 năm chấp hành án tù, gia đình của Hiếu không một lần đến thăm nom, tiếp tế", chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nói và cho biết, có thể bị can cảm thấy bị gia đình ruồng bỏ nên đã gây thảm án.

Làm việc với cảnh sát, Hiếu khai, sáng 22/10, trong lúc mâu thuẫn, người này đã dùng dao chém em gái Trần Thị Th. tử vong ở sân. Sau đó, hung thủ phủ một lớp lá cây lên thi thể.

Khi người mẹ là bà Bùi Thị Th. đi làm về, Hiếu tiếp tục mâu thuẫn và sát hại mẹ ở gần cổng nhà. Đến trưa, nghi can tiếp tục xuống tay với bố đẻ của mình khi ông này về nhà.

Liên tục thay đổi trang phục để tránh bị nhận diện

Sau khi gây án, nghi can Trần Văn Hiếu đã lấy xe Honda Dream, biển kiểm soát 98H5-2868 của bố đẻ và sử dụng làm phương tiện trốn chạy. Camera giám sát ở gần hiện trường ghi được hình ảnh Hiếu khi đi đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài tay màu xanh, quần dài có vạch kẻ trắng.

Công an tỉnh Bắc Giang huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ của tỉnh và công an các huyện để truy tìm người này. Ngoài ra, Công an Bắc Giang cũng đề nghị lực lượng công an các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... phối hợp truy bắt.

Hình ảnh Hiếu được camera ghi lại. Ảnh công an cung cấp

"Hiếu đi Hà Nội đầu tiên, sau đó tiếp tục đến các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam. Camera giám sát ở quốc lộ 1A, cao tốc Hà Nội - Hà Nam... liên tục ghi nhận hình ảnh của Hiếu", lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự kể.

Bằng nghiệp vụ, cảnh sát khẩn trương xác định những nơi mà Hiếu có thể đi đến. Tuy nhiên, việc truy bắt gặp nhiều khó khăn do phạm vi rà soát rất rộng và xa. Bị can di chuyển liên tục, thường xuyên thay đổi hướng đi. Ngoài ra, Hiếu còn thay đổi trang phục, lúc đổi áo, đổi giày để tránh bị nhận diện trong quá trình chạy trốn.

"Ở Lào Cai, chúng tôi phát hiện Hiếu từng có một khoảng thời gian làm việc nên cũng lập chốt và đề nghị công an ở địa phương phối hợp", vị này nói.

Đến 17h ngày 24/10, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang cùng lực lượng chức năng khống chế Hiếu tại một chốt kiểm soát ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Công an tỉnh Bắc Giang di lý Hiếu từ Lào Cai về tỉnh

Để bắt được Hiếu, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, yếu tố quan trọng là sự liền mạch của thông tin, kết nối chặt chẽ giữa các tổ trinh sát, tránh để mất dấu bị can.

"Có những chiến sĩ trong 2 ngày di chuyển gần 2.000 km để lần theo các dấu vết thu thập được của Hiếu. Việc ăn uống, ngủ nghỉ của các trinh sát gần như không có hoặc phải diễn ra rất nhanh để tạo thế trận liên hoàn, khép kín", lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết.

Nhị Tiến