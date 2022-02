Lực lượng công an được huy động bảo vệ phiên xử “bà trùm” Mười Tường và nhóm đàn em vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Sáng 16/2, TAND tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi), Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi), tất cả cùng ngụ An Giang về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) tại tòa

Bà Mười Tường trông gầy hơn nhiều so với thời điểm bị bắt. Lực lượng công an đã siết chặt nhiều vòng từ ngoài cổng vào sân toà. Chỉ những người liên quan đến vụ án mới được cảnh sát cho vào. Trong phòng xử cũng có hơn chục công an giám sát.

Theo cáo trạng, khoảng 9h20 ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng, 4 người nói trên quay lại, cặp vỏ lãi vào bờ rồi chạy về phía Campuchia. Một người trong nhóm ném túi nilon lại, bên trong có 470.000 USD (tương đương gần 11 tỷ đồng).

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ toàn bộ số USD. Đến ngày 6 và 9/7/2021, hai bị cáo Sang, Linh ra đầu thú.

Riêng bị cáo Lê và Minh bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra vào ngày 30/10/2020. Cả hai sau đó, tự thú trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.

Rất đông cảnh sát được huy động làm nhiệm vụ bảo vệ phiên toà.

Qua điều tra, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh khai, khoảng năm 2018 đã làm thuê cho Mười Tường, còn Linh làm thuê cho chị của Mười Tường.

Trong thời gian trên, 4 bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3-4 triệu đồng/tháng.

Ngày 24/6/2019, Mười Tường chỉ đạo kêu Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp đối tượng tên Cốp, Tuot (người Campuchia) nhận USD vận chuyển về Việt Nam. Khi cả 4 bị cáo đang trên đường vận chuyển tiền về thì bị lực lượng chức năng phát hiện như trên.

Sau đó, Sang báo lại sự việc cho Hạnh biết. Tuy nhiên Sang khai thông qua báo đài mới biết mình vận chuyển trái phép 470.000 USD.

Riêng bị cáo Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo Hạnh là người chỉ đạo bị Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số USD trên về Việt Nam.

Thiện Chí