Với một loạt hành vi đào mồ mả, giết cháu để thế thân, tạo hiện trưởng giả...các luật sư cho rằng hành vi của bị can Minh là hết sức man rợ, cần có hình phạt thích đáng.

Mấy ngày qua vụ án giết cháu họ để trục lợi bảo hiểm của bị can Đỗ Văn Minh (Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) gây chấn động dư luận.

Sau gần 1 tuần gây án, ngày 10/5, hung thủ đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước). Ngay sau đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Minh để điều tra về tội “Giết người”.

Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của bị can Minh, luật sư Huỳnh Hữu Nam (Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai) cho rằng, việc CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Văn Minh về tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015, với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình là hoàn toàn xác đáng.

Bị can Đỗ Văn Minh

Ngoài ra, theo lời khai của Minh, trước khi thực hiện hành vi giết chết anh Vương, ngày 28/4, bị can điều khiển xe ô tô sang địa bàn huyện Đắk G’long (Đắk Nông), đào mộ của một bệnh nhân bị chết do mắc bệnh ung thư với mục đích trộm xác. Tuy nhiên, do mộ xây bê tông, Minh đào một mình mệt nên từ bỏ.

“Hành vi này của bị can đã phạm vào tội xâm phạm mồ mả của người khác, theo khoản 2 Điều 319 BLHS năm 2015, với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù”, luật sư Nam cho hay.

Luật sư Lê Ngọc Luân (Hàng luật Gold Key) cũng khẳng định, việc khởi tố bị can Đỗ Văn Minh về tội “Giết người” là hoàn toàn thỏa đáng.

Về việc đào mộ nhằm trộm xác, theo luật sư Luân cần phải xem xét trên nhiều yếu tố. Như hành vi của đối tượng đã thực hiện đến đâu và nửa chừng có chấm dứt hành vi phạm tội hay không? Điều này, CQĐT cần xem xét các tình tiết mới xác định được.

Từ những gì cơ quan điều tra cung cấp ban đầu cho thấy, nghi can không có dấu hiệu của bệnh tâm thần hoặc mất năng lực hành vi.

Cũng theo luật sư Lê Ngọc Luân, một loạt hành vi đào mồ mả, giết cháu của bị can Minh để thế thân, tạo hiện trưởng giả, bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm và xoá nợ vay vẫn chưa xác định được rõ ràng bị can có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chiếm đoạt hay không. Để xác định được tội danh này, CQĐT cần phải điều tra, làm rõ mới có thể khẳng định được.

Một số tang vật của vụ án. Ảnh: Lê Văn Lệ

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 3/5, Minh đến nhà rẫy của anh Trần Nho Vương (SN 1995, trú huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, là cháu bên vợ) tại thôn 5 (xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) uống bia.

Đến khoảng 0h ngày 4/5, Minh bất ngờ đánh anh Vương khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Minh đưa thi thể nạn nhân lên xe bán tải BKS 51C-715.70, chở đến Km146+300, QL28 (thuộc bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong) tông vào cột mốc bên đường với ý định tạo dựng hiện trường vụ tai nạn xe.

Sau đó, Minh châm lửa đốt xe ô tô rồi đi bộ về nhà người dân cách đó không xa lấy xe máy (Minh mua và gửi trước đó) bỏ trốn xuống Bình Phước.

Bước đầu xác định, Minh mua gói bảo hiểm nhân thân, phương tiện có giá trị hơn 200 triệu/năm. Nếu Minh chết, người thân sẽ được thanh toán 18 tỷ đồng.

Ngoài ra, Minh tham gia sàn giao dịch cà phê và bị vỡ nợ hơn 10 tỷ đồng. Do vỡ nợ số tiền lớn, Minh nảy sinh ý định tạo hiện trường giả vụ tai nạn chết người để trục lợi bảo hiểm.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Minh để điều tra về tội “Giết người”. Ngoài ra, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can này thêm tội danh xâm phạm mồ mả.

