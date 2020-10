Người phụ nữ chuẩn bị lên ô tô thì bị hai kẻ cướp phóng xe máy áp sát và giật túi xách khiến nạn nhân té ngã xuống đường.

Công an quận Bình Tân, TP.HCM hiện đang tạm giữ 2 nghi can Nguyễn Hoàng Linh (tự Mèo) và Đỗ Anh Khoa (tự Gô Nhóc), cùng SN 2004, ngụ huyện Bình Chánh để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đây là 2 kẻ thực hiện vụ cướp giật khiến nạn nhân đập đầu xuống đường, trong clip chia sẻ gây bức xúc trên mạng xã hội vài ngày trước.

Hai kẻ giật túi xách bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, 15h30 chiều 24/10 chị T (SN 1980) cùng chồng con ra ô tô đậu trước nhà ở đường Liên khu 4 - 5, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân để đi dự tiệc cưới ở Đồng Nai. Chị đeo túi xách ở vai trái và đứng gần ô tô.

Bất ngờ, 2 đối tượng đi xe gắn máy giật phăng túi xách của chị T rồi phóng đi. Chị T bị ngã, đập đầu xuống nền xi măng.

Diễn biến vụ cướp giật được camera an ninh xung quanh ghi lại.

Chị T bị giật túi xách

Trong túi xách của chị T có phong bì chứa 2 triệu đồng và 500 ngàn tiền mặt cùng 1 điện thoại.

Ngay sau vụ cướp giật xảy ra, Công an quận Bình Tân đã vào cuộc điều tra. Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, Công an xác định 2 kẻ cướp giật là Nguyễn Hoàng Linh và Đỗ Anh Khoa.

Mới đây, Công an đã vận động đối tượng Khoa đầu thú. Riêng Linh bị trinh sát phục kích bắt giữ tại quận Bình Tân.

Bước đầu cả 2 đã thừa nhận hành vi.

