Công an phường 4, quận 8 chuyển giao nghi can Nguyễn Tấn Thành (SN 1994) cho Công an quận 8 xử lý về hànhh vi “cướp giật tài sản”.

Trưa 16/10, Thành điều khiển xe gắn máy Suzuki Raider rảo quanh nhiều tuyến đường ở quận 8, TP.HCM để cướp giật.

Tại đường Phạm Hùng, phường 4, Thành ra tay giật điện thoại của anh L.M.H (SN 2000, quê Đồng Nai) rồi phóng tốc độ, tẩu thoát trên đường.

Nghi can Nguyễn Tấn Thành

Chiếc xe được cấp BKS ngày hôm trước của Thành

Anh H đuổi theo quyết liệt và truy hô lớn. Chừng 2km, anh H đuổi kịp, đâm xe vào Thành khiến cả 2 té ngã xuống đường.

Người dân xung quanh vây bắt, Thành giằng co để thoát thân. Thượng úy Vũ Xuân Sơn, Cảnh sát khu vực của Công an phường 3 đang tuần tra đã phát hiện, tham gia khống chế được Thành và giao cho Công an phường 4.

Được biết, Thành có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và “cướp giật tài sản”. Thành vừa ra tù khoảng 1 năm nay.

Đáng nói, chiếc xe Suzuki Raider nói trên, Thành mua gần đây. Xe vừa được cấp BKS vào hôm qua thì hôm nay Thành sử dụng làm phương tiện đi cướp giật và bị bắt giữ.

Phước An