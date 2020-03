Bộ Công an vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đây là vụ án buôn lậu mà cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý, xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11 và quyết định chuyển hồ sơ vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền số 05 ngày 6/8/2019 của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan.

4 bị can bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự gồm:

1.Hoàng Duy Huân, sinh năm 1980; cán bộ Trung tâm Phân tích, Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan.

Bị can Hoàng Duy Huân

2.Phùng Như Tùng, sinh năm 1979; Trưởng Trung tâm Phân tích, Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan.

Bị can Phùng Như Tùng

3.Lê Khánh Hương, sinh năm 1980; cán bộ Chi cục Kiểm định Hải quan 1, Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan.

Bị can Lê Khánh Hương

4.Lê Thị Thanh Hương, sinh năm 1968; Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ địa chất, khoáng sản – Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bị can Lê Thị Thanh Hương

Ngày 27/3/2020, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đối với 4 bị can.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của các bị can và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nguyên Phương