Cơ quan VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đại tá Phùng Anh Lê (54 tuổi) cựu Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội.

Ông Lê bị bắt để điều tra về tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù theo điều 378 Bộ luật hình sự. Những hành vi phạm tội này xảy ra khi ông làm Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ và một người khác nguyên là cán bộ Công an quận Tây Hồ.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiến hành khám xét nhà ông Phùng Anh Lê (ở Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật

Đầu tháng 2/2021, Công an TP Hà Nội đình chỉ công tác với đại tá Lê, trung tá Châu và thượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ.

Đại tá Phùng Anh Lê bị cáo buộc có trách nhiệm liên quan khi xử lý vụ án cướp tài sản xảy ra năm 2016. Thời điểm trên, ông Lê là Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Vụ án cướp tài sản xảy ra năm 2016 khi một nhóm người truy đuổi, khống chế con nợ để đòi 4 triệu đồng. Sau khi bị hại trình báo cơ quan công an, Công an quận Tây Hồ cho các bên lên làm việc để hòa giải.

Tháng 1/2021 (gần 5 năm sau khi xảy ra vụ việc), nhóm nghi phạm gây ra vụ việc trên ra đầu thú tại Công an TP Hà Nội. Phiên tòa xét xử được mở sau đó. Tại phiên tòa, vợ một bị cáo khai đưa 100 triệu đồng cho cán bộ Công an quận Tây Hồ nhờ "chạy án" cho chồng được tại ngoại ngay trong đêm 22/9/2016 - ngày bị tạm giữ hình sự.

Ông Phùng Anh Lê được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế từ tháng 1/2019. Trước đó, ông giữ các chức vụ Đội trưởng CSGT-TT, Công an quận Thanh Xuân rồi Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Đoàn Bổng