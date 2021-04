Ở một vụ khác, sau khi bị cướp, người đàn ông một lúc sau ngã xuống đường rồi tử vong sau đó.

Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Bá Khôi Nguyên (SN 2000) và Lê Minh Tiến (SN 2001, cùng ngụ tại quận 1) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng từ quận 1 sang quận Phú Nhuận cướp giật, bị trinh sát hình sự bắt

Trước đó, rạng sáng 13/4, Nguyên cùng Tuấn đi chung xe gắn máy, lượn quanh nhiều địa bàn để chọn mục tiêu cướp giật. Tại đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, chúng ép xe, giật túi xách của chị M. (SN 1992, ngụ quận 7) đi bộ trên đường.

Đúng lúc này tổ trinh sát của Công an quận Phú Nhuận tuần tra qua. Nghe tiếng truy hô của nạn nhân, trinh sát nhập cuộc truy đuổi. Hai kẻ cướp tháo chạy với tốc độ cao, bị té xe. Cả hai vứt xe tháo chạy.

Trinh sát và người dân xung quanh bắt giữ được đối tượng Nguyên. Riêng đối tượng Tuấn chạy thoát khỏi hiện trường nhưng công an truy xét, bắt giữ sau đó 4h.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng thừa nhận hành vi. Công an thu hồi túi xách chứa tiền và điện thoại, giao trả lại cho nạn nhân.

Trong một vụ khác, Công an quận 10, TP.HCM hiện đang truy xét hai kẻ cướp giật gây án táo tợn trên địa bàn.

Đáng nói, nạn nhân của vụ cướp giật, là ông H.Q.M (SN 1960) đã tử vong sau khi bị cướp không bao lâu. Công an TP.HCM vào cuộc phối hợp cùng Công an quận 10 điều tra và bước đầu xác định, nguyên nhân ông M. tử vong là do bệnh lý.

Cụ thể, chiều 15/4, ông M dừng xe trong con hẻm đường Lý Thượng Kiệt, phường 14, quận 10 để nghe điện thoại. Bất ngờ có hai đối tượng đi xe gắn máy ép sát, giật điện thoại của ông rồi rú ga tẩu thoát.

Khi ông M. ngồi lên xe chuẩn bị di chuyển thì bất ngờ ngã xuống đường. Người dân nhanh chóng đưa ông M. đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó nhưng ông đã tử vong.

Công an khi nhận tin báo đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng và trích xuất hình ảnh camera an ninh để nhận dạng, truy bắt các đối tượng gây án.

