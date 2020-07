Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa bắt hai nghi phạm gây ra vụ vướp ở ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, số 27 phố Huỳnh Thúc Kháng.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Đống Đa và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ hai nghi can gây ra vụ cướp táo tợn tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Ngọc Khánh.

Các đối tượng bị bắt gồm Phùng Hữu Mạnh (sinh năm 1997, trú tại phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiện ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa); Hoàng Ngọc (SN 1978, trú tại phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, hiện ở tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng).

Theo các lực lượng tham gia phá án, chủ mưu vụ cướp là Hoàng Ngọc. Do làm ăn thua lỗ, dẫn đến nợ nần nhiều tiền, Ngọc đã rủ Mạnh cướp tiền của Ngân hàng BIDV, chi nhánh Ngọc Khánh.

Hoàng (bên trái) và Mạnh là nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng

Trước đó, trưa ngày 27/7, khi nhân viên của ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh đang thực hiện giao dịch cho khách hàng thì xuất hiện 2 thanh niên bịt mặt, mặc áo chống nắng, xông vào bên trong rồi nổ súng đe dọa, khống chế nhân viên, cướp đi số tiền hơn 900 triệu đồng.

Sau khi cướp được tiền, 2 đối tượng đi bộ ra ngoài cửa ngân hàng, tiếp tục dùng súng đe dọa người dân cướp chiếc xe máy Dream màu mận chín, BKS: 29X2-137..., rồi tẩu thoát theo hướng đường Nguyên Hồng - Trúc Khê - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long.

Khẩu súng các đối tượng sử dụng là súng tự chế, dạng súng colt xoay, bắn đạn thể thao.

Nhị Tiến