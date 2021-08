Cướp cửa hàng sữa bất thành, đối tượng nhanh chân tẩu thoát. Lực lượng công an truy xét, phối hợp với chốt phòng, chống Covid-19 bắt giữ nhanh gọn.

Công an quận Tân Bình, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phú Thịnh (SN 1989, quê Bạc Liêu) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Phú Thịnh khi bị bắt giữ

Trước đó, sáng 5/8, Công an quận Tân Bình nhận được nguồn tin báo về vụ cướp xảy ra tại cửa hàng TH True Milk trên đường Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình. Ngay sau đó, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai và trích xuất camera an ninh để nhận diện nhằm truy bắt đối tượng.

Chị L.T.H.N (SN 1996, quê Tiền Giang, là nhân viên cửa hàng) khai báo, lúc 10h45 sáng cùng ngày, có một nam thanh niên đi xe gắn máy đến cửa hàng để mua sữa. Lúc này, nam thanh niên rút dao uy hiếp, yêu cầu chị N. phải đưa tiền.

Đứng từ trong quầy, chị N. phản ứng, lấy điện thoại gọi công an... Biết cướp không thành, nam thanh niên chạy ra ngoài, lên xe gắn máy tẩu thoát.

Số hung khí mà Thịnh sử dụng đi cướp

Xác định đối tượng chạy về hướng đường Cộng Hoà - Trường Chinh và hiện nhiều tuyến đường đang phong toả nên khó di chuyển xa. Công an TP.HCM đã thông báo toàn bộ các chốt, trạm phòng, chống Covid-19 tăng cường tuần, tra, kiểm soát để chặn bắt đối tượng.

Đến 17h45 chiều, lực lượng Công an Tân Bình phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Phú, Công an quận 12 và lực lượng chốt phòng, chống Covid-19 tại ngã tư Quốc lộ 1A - Phan Văn Hớn, phường Tân Sơn Nhất, quận 12 đã bắt giữ được đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Phú Thịnh thừa nhận thực hiện vụ cướp bất thành trên; ngoài ra đã gây ra một vụ khác vào ngày 25/7 cũng tại một cửa hàng TH True Milk nằm trên đường Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, lấy đi số tiền hơn 11 triệu đồng.

Khám xét người Thịnh, Công an thu giữ hai con dao, một lưỡi cưa. Được biết, Thịnh có hai tiền án, tiền sự về các hành vi "cướp tài sản" và "cướp giật tài sản".



Linh An