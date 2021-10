Trong hai ngày liền, đối tượng Lưu thực hiện hai vụ dàn cảnh là khách mua vàng để cướp giật tại hai tiệm vàng.

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Lê Sỹ Lưu (SN 1991, quê Hà Tĩnh, tạm trú tỉnh Long An) để điều tra, xử lý về hành vi "cướp giật tài sản".

Trước đó, khoảng 11h45 trưa 9/10, một nam thanh niên đi xe gắn máy đến tiệm vàng K.P ở đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn để hỏi mua vàng.

Đối tượng Lê Sỹ Lưu cùng tang vật khi bị bắt giữ

Khi nhân viên giao hai sợi dây chuyền vàng cho khách xem, lựa chọn thì bất ngờ người khách giật lấy, bỏ chạy ra ngoài và lên xe tẩu thoát.

Nhân viên tiệm vàng truy hô, đuổi theo nhưng không kịp. Chủ tiệm vàng này trình báo công an địa phương.

Công an huyện Hóc Môn vào cuộc, trích xuất hình ảnh camera an ninh ở tiệm vàng và dọc các tuyến đường thì nhận diện được kẻ gây án. Đến chiều, trinh sát Công an huyện phục kích, bắt giữ được đối tượng này và tang vật vụ cướp giật chưa kịp tiêu thụ.

Đối tượng khai nhận là Lê Sỹ Lưu như nói trên. Qua đấu tranh, Lưu thừa nhận toàn bộ hành vi và thừa nhận thêm một vụ cướp giật tiệm vàng khác.

Cụ thể, chiều hôm trước Lưu đóng vai là khách mua hàng, giật được hai nhẫn vàng tại một tiệm ở chợ Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Lưu nhanh chóng bán hai nhẫn vàng được 44 triệu đồng.

Thấy dễ... kiếm ăn, Lưu di chuyển đến huyện Hóc Môn tiếp tục thực hiện vụ cướp giật ở tiệm vàng K.P như trên, nhưng nhanh chóng bị bắt giữ. Hiện Công an huyện Hóc Môn đang mở rộng điều tra.

Phước An