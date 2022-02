Công an TP Vũng Tàu hôm nay (14/2) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ Lê Phú Hậu (37 tuổi, quê An Giang) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi Cướp tài sản.

Nghi can Lê Phú Hậu bị bắt theo quyết định truy nã của Công an TP Vũng Tàu về tội danh trên vào 17 năm trước.

Theo hồ sơ điều tra, vào năm 2005, thời điểm khi đang ở TP Vũng Tàu, Hậu có quen biết với một phụ nữ tên U. (trú đường Bình Giã, TP Vũng Tàu), sau đó chị U. có mời Hậu đến nhà chơi.

Hậu đồng ý và đi cùng với bạn là Võ Chí Tình (38 tuổi, quê Cần Thơ) đến nhà chị U. và tổ chức ăn nhậu tại đây với sự tham gia của vài người khác.

Trong quá trình ăn nhậu tại nhà chị U., Hậu phát sinh mâu thuẫn với một nam thanh niên nên dẫn đến việc đánh nhau. Tại đây, Hậu và Tình cầm dao rượt đánh người thanh niên trên khiến người thanh niên phải bỏ lại chiếc xe máy để chạy thoát thân.

Đối tượng Lê Phú Hậu sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Vũng Tàu

Thấy vậy, Tình và Hậu đã chiếm đoạt chiếc xe của người thanh niên rồi chở nhau về TP.HCM trốn.

Vào cuộc điều tra, ngày 31/12/2005 Cơ quan điều tra Công an TP Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Chí Tình về hành vi Cướp tài sản. Riêng, Lê Phú Hậu bỏ trốn nên bị Công an TP Vũng Tàu ra quyết định truy nã.

Sau 17 năm lẩn trốn và bị bắt, Hậu khai sau khi gây án đã đến TP.HCM sinh sống và không đăng ký lưu trú với chính quyền địa phương. Quá trình sinh sống, Hậu có vài lần đi về quê tại Phú An, Phú Tân, An Giang chơi, nhưng sau đó về lại TP.HCM.

Đến đầu năm 2022, Hậu về lại Phú Tân, An Giang để làm lại căn cước công dân thì bị Công an tỉnh An Giang phát hiện và bắt giữ, bàn giao cho Công an TP Vũng Tàu để xử lý theo quy định.

