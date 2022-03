Bà Ma Thị Thu Hằng (nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư phát triển và môi trường Cao Bằng) bị bắt với cáo buộc thanh toán khống tiền lương công nhân để chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng.

Công an tỉnh Cao Bằng chiều 13/3 cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam với bà Hằng (51 tuổi, trú TP Cao Bằng) về tội tham ô tài sản, quy định tại điều 353, bộ Luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cáo buộc bà Hằng từ năm 2012 - 2016 đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện kê khai, thanh toán khống tiền lương nhân công, tiền mua vật tư, hàng hóa… để chiếm đoạt số tiền trên 400 triệu đồng.

Bà Hằng nghe quyết định khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Bà Ma Thị Thu Hằng là bị can thứ 5 bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố liên quan đến vụ án tham ô tài sản kể trên. Trước đó, ngày 22/12/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Chu Văn Bắc (64 tuổi, trú thành phố Cao Bằng), nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển và môi trường Cao Bằng về tội "Tham ô tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Bắc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện kê khống số lượng công nhân để chi trả tiền lương rồi chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, ông Bắc còn có nhiều hành vi vi phạm trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng các công trình do Công ty TNHH đầu tư phát triển và môi trường Cao Bằng làm chủ đầu tư, gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

An Phương