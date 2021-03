Công an TP Huế vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng trong vụ việc gồm: Nguyễn Minh Vũ (SN 1990, trú ở phường 1, TX Quảng Trị) và Hoàng Thanh Sang (SN 2000, trú huyện Triệu Phong).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Thời gian qua, Công an TP Huế tiếp nhận nhiều đơn thư của các bị hại trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet bằng hình thức hack tài khoản mạng xã hội, giả danh người thân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan chức năng xác định đây là loại tội phạm công nghệ cao, hoạt động trên không gian mạng nên đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ.

Vào ngày 8/3, Công an TP Huế phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành bắt đối tượng Vũ khi y xuất hiện tại địa bàn.

Tiếp đó, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ đối tượng Sang tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Đà Nẵng.



Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vũ và Sang khai nhận đã thực hiện 3 vụ chiếm đoạt tài sản hơn 1,2 tỷ đồng.

Cụ thể, vào ngày 7/1, Vũ và Sang hack Facebook người thân của anh L.H.B.L. (SN 1985, trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế). Thời gian này anh B.L đang ở nước ngoài.

Sau đó, từ tài khoản này các đối tượng nhắn tin cho anh L., đề nghị chuyển tiền từ nước ngoài về. Hai đối tượng này đã cung cấp cho anh L. một đường link và yêu cầu nhập thông tin tài khoản, nhập mã OTP theo hướng dẫn thì ngay sau đó tài khoản anh L. bị trừ số tiền 50 triệu đồng.



Cũng với thủ đoạn trên, vào ngày 24/1, Vũ và Sang chiếm đoạt 74,5 triệu đồng của anh N.Đ.H. (SN 1975, trú tại phường Phú Nhuận, TP Huế).

Ngoài ra, vào tháng 12/2020, Vũ và Sang cũng đã chiếm đoạt tài sản của anh N.Q H. (SN 1971, trú quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) 1,1 tỷ đồng.



Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đình Thành