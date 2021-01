Đối tượng giả là nhân viên sửa chữa máy lạnh để vào nhà rồi uy hiếp một phụ nữ nước ngoài, lấy đi nhiều tài sản. Hắn còn viết lại giấy uy hiếp sẽ sát hại nếu báo công an.

Công an TP.Thủ Đức hiện đang củng cố hồ sơ để bàn giao nghi can Đồng Cao Bằng (SN 1996, quê Bến Tre, ngụ quận Bình Thạnh) cùng tang vật cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “cướp tài sản”.

Nạn nhân vụ cướp là bà N. (SN 1971, quốc tịch Nhật Bản), hiện đang lưu trú tại căn hộ chung cư Xi River View Palace, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức.

Đối tượng Đồng Cao Bằng khi bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, gần trưa 28/1, bà N. đến Công an phường Thảo Điền trình báo vụ việc bà bị một nam thanh niên khống chế, cướp nhiều tài sản tại nhà.

Cụ thể, theo bà N., khoảng 10h sáng có một thanh niên gõ cửa, nói là nhân viên sữa chữa, vệ sinh máy lạnh đến kiểm tra hệ thống máy lạnh tại căn hộ của bà. Khi bà N. mở cửa cho vào nhà thì người này lộ nguyên hình là kẻ cướp.

Hắn rút dao khống chế, bịt miệng, trói chân tay bà N. khiến bà hoảng sợ ngất xỉu. Khi bà N. tỉnh dậy thì phát hiện bị cướp đi một số tài sản mà theo khai báo gồm: bảy điện thoại, hai máy tính bảng, một máy tính xách tay, hai đồng hồ, ba chai nước hoa và nhiều nữ trang, với tổng giá trị lên đến 300 triệu đồng.

Tổng giá trị tài sản vụ cướp lên đến 300 triệu đồng

Hung khí mà Bằng sử dụng để đi cướp

Đáng nói, kẻ cướp còn để lại một mảnh giấy với nội dung đe doạ sát hại gia đình bà N., nếu trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận trình báo từ Công an phường Thảo Điền, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng khoanh vùng và bắt giữ nhanh kẻ cướp, là Đồng Cao Bằng như nói trên. Công an cũng thu giữ số tài sản mà Bằng vừa cướp được của bà N.

Theo điều tra, Bằng từng là nhân viên bảo vệ của chung cư Xi River View Palace rồi làm nhân viên sửa chữa, vệ sinh máy lạnh. Từng vệ sinh máy lạnh tại căn hộ của bà N., Bằng biết bà này sống một mình và trong nhà có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định cướp.

Bằng chuẩn bị một số hung khí như: dao, bình xịt hơi cay, găng tay, băng keo…

5h30 sáng 28/1, Bằng bỏ số hung khí vào một ba lô, đến khu chung cư để giấu xe gắn máy, chờ thời cơ ra tay.

10h sáng, Bằng đóng giả là nhân viên sửa chữa, vệ sinh máy lạnh, gõ cửa căn hộ của bà N. và thực hiện vụ cướp trên.

Cướp thành công, Bằng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, vứt con dao gây án và một số hung khí xuống sông Sài Gòn. Tuy nhiên, Bằng đã nhanh chóng bị công an bắt giữ và thừa nhận toàn bộ hành vi.

20 giờ công an vây bắt kẻ bịt mặt, dùng dao bầu cướp tài sản Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) sáng nay (11/1) cho biết, sau hơn 20 giờ vây ráp, đã bắt giữ đối tượng dùng dao bầu khống chế cướp tiền, vàng của một phụ nữ.

Linh An