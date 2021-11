Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu, sản xuất xăng giả “khủng” tại các tỉnh, thành phía Nam, công an đã bắt giữ thêm một chủ doanh nghiệp để điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai sáng nay (27/11) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM, Viện KSND tỉnh Đồng Nai tiến hành khám xét, bắt tạm giam một chủ doanh nghiệp ở TP.HCM để điều tra về hành vi buôn lậu.

Công an kiểm tra địa điểm kinh doanh của công ty Biên Khoa ở TP.HCM vào sáng 27/11 - Ảnh: CA ĐN

Người bị bắt tạm giam là bà Lê Thị Anh Thư (SN 1968, ngụ TP.HCM) - Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa (trụ sở tại phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Theo cơ quan công an, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, Ban Chuyên án đã phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Anh Thư. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bà Thư theo quy định.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa có ngành nghề kinh doanh bán lẻ nhiên liệu động cơ trong, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đại lý, môi giới, đấu giá.

Bà Lê Thị Anh Thư bị bắt do có liên quan trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả do đối tượng Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Liên quan đến vụ án này, đến nay cơ quan điều tra khởi tố hơn 80 bị can, thu giữ, kê biên tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng, trong đó có một số cán bộ là công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Cảng vụ hàng hải.

