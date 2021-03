Công an đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan vụ hỗn chiến, nổ súng giữa trung tâm TP Cần Thơ.

Chiều 4/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cầm đầu trong vụ nổ súng trên đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Nghi can là Nguyễn Thanh Bình (42 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM).

Nghi can Bình

Theo thông tin ban đầu, khuya hôm qua, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau phát hiện xe chở Nguyễn Thanh Bình xuất hiện trên địa bàn tỉnh.

Sau đó, các đơn vị nghiệp Công an tỉnh Cà Mau kiểm tra một khách sạn ở TP Cà Mau phát hiện 5 người, trong đó có nghi can Bình. Công an đưa những người này về trụ sở làm việc.

Bình được xác định là một trong hai nghi can cầm đầu gây ra vụ hỗn chiến, nổ súng ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Các đối tượng trong vụ nổ súng

Chiều cùng ngày, Công an TP Cần Thơ cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân gây ra vụ hỗn chiến, nổ súng do mâu thuẫn tiền bạc cá độ bóng đá giữa các đối tượng.

Theo đó, chiều 3/3, Bình cầm đầu một nhóm đối tượng đi trên ô tô 16 chỗ từ TP.HCM xuống TP Cần Thơ gặp nhóm của Đặng Quang Minh (Minh Mập, 45 tuổi, ngụ quận Cái Răng) để giải quyết nợ nần.

Hai nhóm nhau hẹn gặp nhau tại quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo. Tại đây, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến.

Các đối tượng sử dụng súng quân dụng và hung khí tự chế để thanh toán nhau. Trong đó, Lê Quang Dinh (38 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, thuộc nhóm của Minh) nổ súng.

Dinh cũng bị chém trọng thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 20 đối tượng có liên quan.

Công an thu giữ 1 khẩu súng quân dụng loại K54, 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 5 dao tự chế, ô tô 16 chỗ…

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Xác định đối tượng nổ súng trong vụ hai nhóm thanh niên đánh nhau ở Cần Thơ Công an đã xác định được đối tượng nổ súng trong vụ hai nhóm thanh niên đánh nhau ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Thiện Chí